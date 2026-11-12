Al Ittihad akan menjamu Pakhtakor dalam laga fase grup AFC Champions League Elite yang sangat dinantikan pada 23 November 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah.

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Kapan pertandingan Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite dimulai?

Al Ittihad vs Pakhtakor berlangsung pada Senin, 23 November 2026, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 22.15 waktu Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Webook. Penggemar disarankan untuk lebih dulu memeriksa kanal resmi ketika alokasi tiket mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket pertandingan AFC Champions League Elite ini melalui halaman khusus tiket di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Mendapatkan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama penggemar yang bepergian maupun pendukung setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini mulai dari SAR 15 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum mulai dari sekitar SAR 75. Membeli lebih awal merupakan cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-4 dari Al-Ain di AFC Champions League Elite. Sebelumnya, mereka mengalahkan Al-Ettifaq 4-1 dan Al Diriyah 2-0 di Liga Pro Saudi, serta menang 2-1 di kandang Neftchi Fargona dalam kompetisi kontinental. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh gol.

Pakhtakor meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 3-1 atas Kokand 1912 di Liga Uzbekistan, tetapi sebelumnya mereka kalah telak 2-6 dari Al Nassr di AFC Champions League Elite. Mereka juga kalah 1-0 dari Al Quwa Al Jawiya dalam kompetisi kontinental. Dalam lima pertandingan, tim asal Uzbekistan itu mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas gol.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2012, ketika Pakhtakor menjamu Al Ittihad di AFC Champions League Elite dan kalah 1-2. Pada pertemuan sebelumnya di musim yang sama, Al Ittihad menang 4-0 di kandang. Dari empat pertemuan yang tercatat, Al Ittihad menang tiga kali dan satu laga berakhir imbang, sementara Pakhtakor belum pernah mengalahkan tim asal Arab Saudi itu.