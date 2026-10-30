Liga Champions Elite AFC kembali bergulir dengan laga besar pada matchday kelima saat klub papan atas Arab Saudi, Al Ittihad, menjamu juara Uzbekistan, Pakhtakor, di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Senin, 23 November 2026.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang jadwal, platform penjualan tiket, dan kategori harga agar Anda bisa segera mendapatkan tiket.

Kapan laga Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Elite AFC dimulai?

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Tiket pertandingan kandang Al Ittihad dijual secara resmi melalui portal tiket klub yang didukung Webook, dan dapat diakses lewat situs resmi Webook serta aplikasi seluler Al Ittihad Tickets. Pemegang tiket musiman mendapat kesempatan lebih awal untuk memesan. Setelah itu, sisa tiket per pertandingan dijual kepada umum.

Jika tiket di kanal penjualan utama habis, platform penjualan tiket sekunder menyediakan alternatif. Platform penjualan kembali Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis.

Langkah-langkah untuk mendapatkan kursi:

Kunjungi platform resmi Webook atau buka aplikasi Al Ittihad Tickets. Cari Al Ittihad vs Pakhtakor dalam daftar pertandingan Liga Champions Elite AFC. Pilih kategori tribune dan jumlah kursi yang Anda inginkan. Isi data pemesanan dan selesaikan pembayaran dalam SAR. Jika alokasi tiket di kanal utama habis, langsung kunjungi Ticombo untuk melihat tiket yang masih dijual kembali oleh penggemar.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Harga tiket standar di platform resmi Webook mulai dari 30 SAR untuk kursi di tribune tingkat atas di belakang gawang. Harga kursi di bagian tengah tribune tingkat bawah mencapai 150 SAR, bergantung pada kategori yang dipilih.

Di pasar sekunder, harga di Ticombo mulai dari sekitar 1.340 SAR (sekitar 357 USD) untuk kursi di tribune tingkat atas pada sisi pendek stadion. Harga kursi di tribune tingkat bawah pada sisi panjang stadion meningkat seiring mendekatnya hari pertandingan.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Elite AFC: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-2 atas Neftchi Fargona di Liga Champions Elite AFC pada 26 Oktober. Mereka juga mengalahkan Al-Ettifaq 1-4 di Liga Pro Saudi. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Shabab Al-Ahli Dubai FC dan Al Hilal, dengan laga melawan tim terakhir berakhir 3-2. Dalam lima pertandingan tersebut, Ittihad mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali, mencerminkan permainan yang berorientasi menyerang tetapi terbuka di lini pertahanan.

Pakhtakor Tashkent meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Al Quwa Al Jawiya di Liga Champions Elite AFC. Mereka juga kalah 1-3 dari Neftchi Fargona di Liga Uzbekistan. Hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan 3-1 atas Bunyodkor Tashkent. Pakhtakor mencetak enam gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 2 Mei 2012, ketika Pakhtakor Tashkent menjamu Al Ittihad di Liga Champions Elite AFC dan kalah 1-2. Dari empat pertemuan yang tercatat, seluruhnya berlangsung di Liga Champions Elite AFC pada 2009 dan 2012, Al Ittihad menang tiga kali dan satu laga berakhir imbang. Al Ittihad mencetak sepuluh gol dalam empat pertemuan tersebut, sedangkan Pakhtakor mencetak tiga gol.