Al Ittihad akan menghadapi Neom SC pada Kamis, 5 November 2026 di King Abdullah Sports City, Jeddah.

NEOM SC bertandang ke Jeddah dengan target mengulangi sukses pada pertemuan sebelumnya, yakni kemenangan dramatis 4-3 atas Al-Ittihad di venue yang sama pada April 2026. Pertemuan historis antara kedua tim terbukti menjadi laga dengan banyak gol, dengan rata-rata 5,5 gol per pertandingan.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Neom SC, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Ittihad vs Neom SC di Saudi Pro League?

Al Ittihad vs Neom SC akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Kamis, 5 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al Ittihad vs Neom SC Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League mendatang antara Al Ittihad dan Neom SC, yang dijadwalkan pada 5 November 2026 di King Abdullah Sports City, Jeddah, Anda dapat menjajaki opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pertandingan Saudi Pro League pada umumnya mendistribusikan tiket melalui mitra penjualan tiket resmi dan platform resmi klub, yang berfungsi sebagai penyedia platform penjualan tiket resmi dan penjualan kembali di kawasan tersebut.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi klub benar-benar telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti GrintaHub . Platform ini memungkinkan fan membeli dan menjual tiket untuk laga Saudi Pro League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Neom SC Saudi Pro League?

Harga tiket untuk laga Al Ittihad vs Neom SC di Saudi Pro League bergantung pada apakah Anda membelinya melalui platform resmi atau pasar penjualan kembali sekunder:

1. Kanal resmi klub

Masuk umum / belakang gawang: SAR 30 hingga SAR 50

Kategori 2 / sudut & sisi atas: SAR 60 hingga SAR 90

Kategori 1 / tribun utama bawah: SAR 100 hingga SAR 150

VIP & hospitality premium: SAR 250 hingga SAR 500+

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti GrintaHub mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Kategori 3 / penjualan kembali masuk umum: SAR 100 hingga SAR 200

Kategori 2 / penjualan kembali sudut & sisi lapangan: SAR 250 hingga SAR 450

Kategori 1 / penjualan kembali tribun utama bawah: SAR 450 hingga SAR 900+

Penjualan kembali VIP & hospitality premium: SAR 1.000 hingga SAR 1.800+

Al Ittihad vs Neom SC Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Al Ittihad vs Neom SC: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Saudi Pro League pada 8 April 2026, ketika Neom SC menang 4-3 di King Abdullah Sports City, kemenangan tandang dengan skor besar yang akan memberi kepercayaan diri kepada tim Galtier menjelang laga ini. Sebelumnya, Al Ittihad menang 3-1 saat kedua tim bertemu di kandang Neom pada 31 Desember 2025. Dalam dua pertemuan yang tercatat ini, masing-masing tim meraih satu kemenangan, dengan Neom unggul dalam total gol agregat.