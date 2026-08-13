Al Nassr menjamu Al Ittihad di Al-Awwal Park, Riyadh, dalam salah satu laga terbesar di kalender Liga Pro Saudi, yang mempertemukan dua klub paling sukses dan bertabur bintang di negara itu. Al Nassr memasuki musim ini sebagai juara bertahan di bawah Ange Postecoglou, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang bersama pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka berusaha membangun kembali tim setelah kampanye yang mengecewakan.

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Kapan kick-off Al Ittihad vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi?

Saudi Pro League - Pekan 5 5 Sep 2026 - 14.00 King Abdullah Sports City

Cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Al Ittihad vs Al Nassr dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan kanal penjualan tiket milik Al Nassr sendiri, meski untuk laga sebesar ini, yang melibatkan dua klub paling berprestasi di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder seperti Ticombo sangat disarankan bagi suporter yang ingin memastikan mendapat tempat duduk ketimbang berisiko kehabisan tiket.

Mengingat deretan bintang yang tampil, termasuk Ronaldo untuk tuan rumah dan Benzema untuk tim tamu, laga ini kemungkinan akan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, sehingga memesan lebih awal adalah pilihan paling aman.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi secara keseluruhan tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, meski harga untuk laga sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket reguler untuk laga standar Liga Pro Saudi biasanya dimulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi. Kategori kursi premium dan pinggir lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menawarkan titik masuk dengan nilai terbaik bagi suporter yang sekadar ingin berada di dalam Al-Awwal Park untuk menyaksikan dua klub terbesar sepak bola Saudi saling berhadapan. Mengingat lawan yang datang dan profil pemain yang terlibat di kedua kubu, harga diperkirakan akan naik cepat saat pertandingan semakin dekat, sehingga memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mengamankan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

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