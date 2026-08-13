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Saudi Pro League
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Nassr FC
Book Al Ittihad vs Al Nassr FC Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Ittihad
Al Nassr FC
C. Ronaldo

Al Ittihad menghadapi Al Nassr FC di Liga Pro Saudi. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al Nassr menjamu Al Ittihad di Al-Awwal Park, Riyadh, dalam salah satu laga terbesar di kalender Liga Pro Saudi, yang mempertemukan dua klub paling sukses dan bertabur bintang di negara itu. Al Nassr memasuki musim ini sebagai juara bertahan di bawah Ange Postecoglou, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang bersama pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka berusaha membangun kembali tim setelah kampanye yang mengecewakan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Nassr sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membelinya secara online.

Kapan kick-off Al Ittihad vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi?

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Saudi Pro League - Pekan 5
King Abdullah Sports City

Cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Al Ittihad vs Al Nassr dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan kanal penjualan tiket milik Al Nassr sendiri, meski untuk laga sebesar ini, yang melibatkan dua klub paling berprestasi di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder seperti Ticombo sangat disarankan bagi suporter yang ingin memastikan mendapat tempat duduk ketimbang berisiko kehabisan tiket.

Mengingat deretan bintang yang tampil, termasuk Ronaldo untuk tuan rumah dan Benzema untuk tim tamu, laga ini kemungkinan akan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, sehingga memesan lebih awal adalah pilihan paling aman.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi secara keseluruhan tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, meski harga untuk laga sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket reguler untuk laga standar Liga Pro Saudi biasanya dimulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi. Kategori kursi premium dan pinggir lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menawarkan titik masuk dengan nilai terbaik bagi suporter yang sekadar ingin berada di dalam Al-Awwal Park untuk menyaksikan dua klub terbesar sepak bola Saudi saling berhadapan. Mengingat lawan yang datang dan profil pemain yang terlibat di kedua kubu, harga diperkirakan akan naik cepat saat pertandingan semakin dekat, sehingga memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mengamankan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

Al Ittihad vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Al Nassr FC

ITT

ITT - Performa

ALK
S1-1
ANA
M0-3
ALQ
M0-1
ALH
M3-2
ALF
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALN

ALN - Performa

ALF
M3-0
DIR
M1-4
ALR
M0-4
ALI
M2-3
ALT
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Ittihad vs Al Nassr FC: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al IttihadSeriAl Nassr FC
2
0
3
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FT
King Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
FT
Super Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
FT
6Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Ittihad vs Al Nassr FC

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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