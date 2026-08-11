Al-Ittihad menjamu Al-Kholood di Stadion Alinma, Jeddah, pada pekan pembuka musim 2026/27 Saudi Pro League, dan ini adalah pertandingan yang memiliki arti sangat berbeda bagi masing-masing klub. Bagi Al-Ittihad, ini adalah laga pertama dari proyek pembangunan ulang: Sergio Conceicao pergi atas kesepakatan bersama setelah finis di peringkat kelima dan melalui musim tanpa trofi, dan klub kini beralih kepada pelatih Jerman berusia 38 tahun Jens Wissing, yang datang dengan pengalaman melatih tim senior yang bahkan belum sampai tujuh bulan, tetapi punya bukti nyata setelah baru saja membawa Gamba Osaka meraih gelar AFC Champions League Two, dengan mengalahkan Al-Nassr di perjalanan.

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Kapan kick-off Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 1 15 Agu 2026 - 14.00 King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

Tiket standar melalui saluran resmi biasanya berkisar antara SAR 50 hingga SAR 125.

Kategori tempat duduk premium umumnya berkisar antara SAR 300 hingga SAR 700.

VIP dan Gold Lounges, termasuk hospitality dan katering, dimulai dari sekitar SAR 1.800.

Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga bisa naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mengamankan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

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