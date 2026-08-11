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Saudi Pro League
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Kholood
Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Kholood: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Ittihad
Al Kholood

Al Ittihad menghadapi Al Kholood di Liga Pro Saudi. Berikut cara mengamankan tiket Anda

Al-Ittihad menjamu Al-Kholood di Stadion Alinma, Jeddah, pada pekan pembuka musim 2026/27 Saudi Pro League, dan ini adalah pertandingan yang memiliki arti sangat berbeda bagi masing-masing klub. Bagi Al-Ittihad, ini adalah laga pertama dari proyek pembangunan ulang: Sergio Conceicao pergi atas kesepakatan bersama setelah finis di peringkat kelima dan melalui musim tanpa trofi, dan klub kini beralih kepada pelatih Jerman berusia 38 tahun Jens Wissing, yang datang dengan pengalaman melatih tim senior yang bahkan belum sampai tujuh bulan, tetapi punya bukti nyata setelah baru saja membawa Gamba Osaka meraih gelar AFC Champions League Two, dengan mengalahkan Al-Nassr di perjalanan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 1
King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

  • Tiket standar melalui saluran resmi biasanya berkisar antara SAR 50 hingga SAR 125.
  • Kategori tempat duduk premium umumnya berkisar antara SAR 300 hingga SAR 700.
  • VIP dan Gold Lounges, termasuk hospitality dan katering, dimulai dari sekitar SAR 1.800.
  • Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga bisa naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mengamankan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Al Kholood

ITT

ITT - Performa

ALI
M1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
S2-2
ALJ
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
ALK

ALK - Performa

ITT
S0-0
HIL
K1-2
ALA
S0-0
AHL
K3-0
ALF
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
1/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Al Ittihad vs Al Kholood: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Al IttihadSeriAl Kholood
3
1
1
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FT
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
10Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Al Ittihad vs Al Kholood

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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