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AFC Champions League Elite
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Cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al-Ain: harga Liga Champions AFC Elite, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
AFC Champions League Elite
Al Ittihad
Al-Ain

Al Ittihad menghadapi Al-Ain di Liga Champions Asia Elite. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Liga Champions Asia Elite menyajikan duel dua raksasa benua saat Al Ittihad dari Arab Saudi bersiap menjamu Al-Ain dari Uni Emirat Arab di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Kedua klub memiliki sederet prestasi domestik dan tradisi kuat di tingkat Asia, menjadikan pertemuan fase grup ini salah satu laga paling menarik dalam kalender sepakbola Asia.

GOAL telah merangkum informasi penting mengenai pertandingan, lokasi stadion, dan pilihan tiket agar Anda bisa mendapatkan tempat duduk dan menyaksikan langsung laga Liga Champions Asia Elite ini.

Kapan laga Al Ittihad vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Ittihad vs Al-Ain saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

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AFC Champions League Elite - Pekan 4

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite terutama tersedia melalui Webook, penyedia utama tiket resmi untuk ajang sepakbola besar di Arab Saudi. Suporter disarankan memeriksa platform tersebut terlebih dahulu saat penjualan tiket umum dibuka.

Jika tiket di penyedia resmi tersebut benar-benar habis terjual, platform penjualan tiket sekunder seperti Grintahub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi telah habis.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Ain?

Harga tiket Liga Champions Asia Elite bervariasi bergantung pada kategori tribune, lokasi tempat duduk, dan tingkat permintaan untuk pertandingan tersebut.

Di platform penjualan tiket resmi Webook, harga tiket masuk umum standar untuk tempat duduk di belakang gawang biasanya mulai dari sekitar 30 hingga 50 SAR.

Jika alokasi tiket utama habis terjual, harga pilihan tiket di pasar sekunder akan berubah mengikuti permintaan suporter. Di platform sekunder seperti Grintahub, pilihan tiket masuk standar tersedia mulai dari sekitar 80 SAR.

Untuk mendapatkan pilihan tiket termurah, segera bertindak saat penjualan umum dibuka atau telusuri tiket yang tersedia di platform sekunder tepercaya sebelum harganya naik.

Al Ittihad vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Al-Ain

Al Ittihad mencatat tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir imbang 1-1 melawan Al-Shamal di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya meraih tiga kemenangan beruntun di Saudi Pro League, termasuk kemenangan 2-1 atas Al Nassr FC dan 2-1 atas Al-Fayha. Pada laga pertama dari lima pertandingan tersebut, mereka bermain imbang 0-0 dengan Al Fateh FC. Dalam lima laga itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali.

Al-Ain memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kegagalan meraih poin penuh terjadi saat bermain imbang 2-2 melawan Al-Wasl di Arabian Gulf League. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 4-0 atas Al Nassr FC di Liga Champions Asia Elite, yang merupakan pertandingan teranyar mereka. Mereka juga meraih kemenangan atas Kalba FC, Al-Nasr SC, dan Khorfakkan, dengan mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

ITT

ITT - Performa

HIL
K3-2
ALA
K1-2
ALI
M1-4
DIR
M2-0
NEF
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ALA

ALA - Performa

ALN
M4-0
ALQ
M1-4
ALA
K2-0
ALA
K3-2
TRA
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Ittihad vs Al-Ain: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Agustus 2014, ketika Al Ittihad menjamu Al-Ain di Liga Champions Asia Elite dan kalah 1-3. Dari empat pertemuan yang tercatat, semuanya berlangsung di Liga Champions Asia Elite pada 2014, Al-Ain menang dua kali, Al Ittihad menang sekali, dan satu laga berakhir imbang. Al-Ain mencetak delapan gol dalam empat pertemuan tersebut, sedangkan Al Ittihad mencetak lima gol.

Head to Head

Al IttihadSeriAl-Ain
1
1
2
AFC Champions League Elite
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
3
FT
AFC Champions League Elite
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FT
AFC Champions League Elite
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
AFC Champions League Elite
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
1
FT
4Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/4

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