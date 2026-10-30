Liga Champions Asia Elite menyajikan duel dua raksasa benua saat Al Ittihad dari Arab Saudi bersiap menjamu Al-Ain dari Uni Emirat Arab di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Kedua klub memiliki sederet prestasi domestik dan tradisi kuat di tingkat Asia, menjadikan pertemuan fase grup ini salah satu laga paling menarik dalam kalender sepakbola Asia.

GOAL telah merangkum informasi penting mengenai pertandingan, lokasi stadion, dan pilihan tiket agar Anda bisa mendapatkan tempat duduk dan menyaksikan langsung laga Liga Champions Asia Elite ini.

Kapan laga Al Ittihad vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Ittihad vs Al-Ain saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

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Tiket resmi untuk pertandingan kandang Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite terutama tersedia melalui Webook, penyedia utama tiket resmi untuk ajang sepakbola besar di Arab Saudi. Suporter disarankan memeriksa platform tersebut terlebih dahulu saat penjualan tiket umum dibuka.

Jika tiket di penyedia resmi tersebut benar-benar habis terjual, platform penjualan tiket sekunder seperti Grintahub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi telah habis.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Ain?

Harga tiket Liga Champions Asia Elite bervariasi bergantung pada kategori tribune, lokasi tempat duduk, dan tingkat permintaan untuk pertandingan tersebut.

Di platform penjualan tiket resmi Webook, harga tiket masuk umum standar untuk tempat duduk di belakang gawang biasanya mulai dari sekitar 30 hingga 50 SAR.

Jika alokasi tiket utama habis terjual, harga pilihan tiket di pasar sekunder akan berubah mengikuti permintaan suporter. Di platform sekunder seperti Grintahub, pilihan tiket masuk standar tersedia mulai dari sekitar 80 SAR.

Untuk mendapatkan pilihan tiket termurah, segera bertindak saat penjualan umum dibuka atau telusuri tiket yang tersedia di platform sekunder tepercaya sebelum harganya naik.

Al Ittihad vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Al-Ain

Al Ittihad mencatat tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir imbang 1-1 melawan Al-Shamal di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya meraih tiga kemenangan beruntun di Saudi Pro League, termasuk kemenangan 2-1 atas Al Nassr FC dan 2-1 atas Al-Fayha. Pada laga pertama dari lima pertandingan tersebut, mereka bermain imbang 0-0 dengan Al Fateh FC. Dalam lima laga itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali.

Al-Ain memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kegagalan meraih poin penuh terjadi saat bermain imbang 2-2 melawan Al-Wasl di Arabian Gulf League. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 4-0 atas Al Nassr FC di Liga Champions Asia Elite, yang merupakan pertandingan teranyar mereka. Mereka juga meraih kemenangan atas Kalba FC, Al-Nasr SC, dan Khorfakkan, dengan mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al Ittihad vs Al-Ain: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Agustus 2014, ketika Al Ittihad menjamu Al-Ain di Liga Champions Asia Elite dan kalah 1-3. Dari empat pertemuan yang tercatat, semuanya berlangsung di Liga Champions Asia Elite pada 2014, Al-Ain menang dua kali, Al Ittihad menang sekali, dan satu laga berakhir imbang. Al-Ain mencetak delapan gol dalam empat pertemuan tersebut, sedangkan Al Ittihad mencetak lima gol.