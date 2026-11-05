Al Ittihad menjamu Al Ahli pada Kamis, 26 November 2026, di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Pro Saudi pada 6 Maret 2026, Al Ahli meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas rival sekotanya. Al Ahli lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari enam laga liga terakhir melawan Al Ittihad.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Ahli, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Liga Pro Saudi Al Ittihad vs Al Ahli dimulai?

Al Ittihad vs Al Ahli berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 26 Nov 2026 - 12.00 King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Liga Pro Saudi Al Ittihad vs Al Ahli?

Berdasarkan informasi tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Ittihad vs Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal penjualan tiket atau situs web resmi Al Ittihad maupun Al Ahli sebelum hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Pro Saudi Al Ittihad vs Al Ahli?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ittihad dan Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

Tribun atas standar: Mulai sekitar SAR 59 untuk tempat duduk kategori umum di tribun atas.

Mulai sekitar untuk tempat duduk kategori umum di tribun atas. Kategori umum / tribun bawah: Umumnya berkisar antara SAR 60 hingga SAR 150 .

Umumnya berkisar antara . Kategori premium & tepi lapangan: Umumnya berharga antara SAR 250 dan SAR 600 .

Umumnya berharga antara . Paket VIP & layanan khusus: Dapat melampaui SAR 1.000+, tergantung paketnya.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / tribun atas: Mulai sekitar SAR 350 hingga SAR 550 .

Mulai sekitar . Tiket jual kembali premium tribun bawah: Sering kali berkisar dari SAR 900 hingga SAR 2.000+.

Al Ittihad vs Al Ahli di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Ittihad vs Al Ahli

Al Ittihad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan kandang 2-0 atas Al Diriyah di Liga Pro Saudi pada 23 Oktober, setelah sebelumnya menang 4-1 di kandang Al-Ettifaq. Satu-satunya kekalahan dalam rentang itu terjadi di Liga Champions Asia Elite, ketika Al Ittihad takluk 2-1 dari Shabab Al-Ahli Dubai. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ittihad mencetak 10 gol dan kebobolan empat kali.

Al Ahli memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-1 atas Al Khaleej di Liga Pro Saudi pada 23 Oktober, dan Al Ahli juga menang 4-0 di kandang Al Fateh. Satu-satunya kekalahan Al Ahli terjadi saat menghadapi Mamelodi Sundowns di Piala Interkontinental FIFA. Dalam lima laga tersebut, Al Ahli mencetak 13 gol dan kebobolan lima kali.

Al Ittihad vs Al Ahli: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 3-1 bagi Al Ahli di Liga Pro Saudi pada 6 Maret 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Ahli menang tiga kali, Ittihad menang sekali, dan satu laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Ittihad dalam rentang itu diraih di kandang pada Oktober 2024 dengan skor 1-0.