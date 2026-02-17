Al Hilal menjamu Al Ittihad di Kingdom Arena, Riyadh, dalam salah satu laga yang paling dinantikan pada musim Saudi Pro League, pertemuan antara dua klub paling sarat prestasi di negara itu yang memiliki label Clasico tersendiri. Al Hilal memasuki duel ini dengan tekad bangkit setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang ke Riyadh di bawah pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka berupaya membangun ulang setelah kampanye yang mengecewakan.

Al Hilal dan Al Ittihad telah menghadirkan beberapa pertandingan paling berkesan dalam sepakbola Arab Saudi selama bertahun-tahun, dan kedua tim sama-sama memiliki skuad yang mampu menyuguhkan permainan atraktif. Dengan Al Hilal diperkuat kedatangan Crysencio Summerville pada musim panas dan Al Ittihad masih bisa mengandalkan Karim Benzema, laga ini menjanjikan kualitas bintang di kedua ujung lapangan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ittihad sekarang juga, termasuk detail kickoff, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan Al Hilal vs Al Ittihad digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Kam 17 Sep 2026 Al Hilal vs Al Ittihad Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi Tiket

Clasico Saudi Pro League ini dimainkan di kandang Al Hilal di Riyadh. Seperti kebanyakan pertandingan Saudi Pro League, waktu kickoff yang pasti dapat disesuaikan mendekati hari pertandingan karena alasan siaran, jadi periksa tautan tiket di atas untuk detail terbaru yang sudah dikonfirmasi sebelum Anda bepergian.

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Ittihad?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Hilal vs Al Ittihad dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa perlu bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan kanal penjualan tiket milik Al Hilal, meski untuk pertandingan sebesar ini, yang melibatkan dua klub paling sukses dan paling didukung di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kickoff. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan bagi fan yang ingin menjamin tempat duduk ketimbang mengambil risiko kehabisan.

Mengingat kualitas yang ditampilkan, dari rekrutan musim panas Al Hilal hingga Al Ittihad yang masih terus bertumpu pada Benzema, Clasico ini kemungkinan akan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, sehingga pemesanan lebih awal adalah opsi paling aman.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ittihad?

Tiket Saudi Pro League secara umum masih menjadi salah satu yang paling terjangkau dalam sepakbola dunia, meski harga untuk laga sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket masuk umum untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 50 hingga SAR 90 melalui kanal resmi. Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 1.500, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, dapat melebihi SAR 1.500 untuk laga bergengsi seperti ini.

Di pasar sekunder, tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan ini menawarkan titik masuk nilai terbaik bagi fan yang hanya ingin berada di dalam Kingdom Arena untuk menyaksikan dua klub terbesar sepakbola Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat profil kedua tim dan sejarah di balik pertandingan ini, harga diperkirakan akan naik cepat seiring mendekatnya laga, sehingga memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Hilal vs Al Ittihad

Al Hilal, klub paling sarat prestasi di Asia dengan 70 trofi utama atas nama mereka, finis sebagai runner-up Saudi Pro League musim lalu meski sempat membukukan catatan luar biasa tak terkalahkan dalam 24 pertandingan liga. Simone Inzaghi melanjutkan tugas sebagai pelatih kepala untuk musim ini, dengan klub semakin memperkuat diri pada musim panas lewat perekrutan Crysencio Summerville dari West Ham, bergabung dengan skuad yang sudah mencakup Darwin Nunez, Theo Hernandez, dan Joao Cancelo.

Al Ittihad, yang didirikan pada 1927, adalah klub olahraga tertua di Arab Saudi dan pemenang dua kali Liga Champions AFC dengan sejarah panjang raihan gelar domestik utama. Setelah musim yang penuh gejolak dan membuat klub mengalami lebih dari satu pergantian di kursi pelatih, Al Ittihad menunjuk Jens Wissing, pelatih muda yang baru saja menjuarai AFC Champions League Two bersama Gamba Osaka, untuk memimpin proses pembangunan ulang menuju musim ini. Karim Benzema tetap menjadi jimat klub, dan lawatan ke Kingdom Arena memberi Al Ittihad kesempatan awal untuk membuktikan bahwa pembangunan ulang mereka berada di jalur yang tepat melawan salah satu lawan terberat di divisi ini.

Kompetisi: Saudi Pro League Tim Kandang: Al Hilal Tim Tandang: Al Ittihad Venue: Kingdom Arena, Riyadh

Nantikan duel sengit antara dua kekuatan tradisional sepakbola Arab Saudi, di hadapan stadion penuh di salah satu venue paling modern di liga.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Kingdom Arena telah menjadi kandang Al Hilal sejak Februari 2024, dan merupakan salah satu stadion paling modern dan paling canggih secara teknologi di Arab Saudi. Berlokasi di Boulevard City di barat laut Riyadh, venue ini dapat menampung hingga 30.000 penonton dalam konfigurasi sepakbola dan memiliki atap yang dapat dibuka-tutup serta layar video empat sisi yang digantung di atas titik tengah lapangan.

Nama Stadion: Kingdom Arena Lokasi: Boulevard City, Riyadh, Arab Saudi Klub Kandang: Al Hilal Kapasitas: Sekitar 30.000 Permukaan: Rumput

Pembangunan Kingdom Arena dimulai pada pertengahan 2023, dengan Kingdom Holding Company berinvestasi di venue tersebut sebagai imbalan atas hak penamaan, dan Al Hilal sepakat menjadikannya kandang permanen mereka. Di luar sepakbola, stadion ini juga menjadi titik fokus kalender hiburan Riyadh Season pada musim dingin, dengan menggelar konser dan berbagai acara besar lainnya sepanjang tahun. Fan yang menghadiri pertandingan di Kingdom Arena dapat mengharapkan pengalaman hari pertandingan yang mutakhir, dengan garis pandang yang sangat baik dan fasilitas modern di seluruh venue.