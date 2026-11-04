Persaingan di Piala Raja kian memanas saat juara bertahan Al Hilal menghadapi Al Hazem dalam laga babak 16 besar yang menentukan di Kingdom Arena, Riyadh. Turnamen domestik bergengsi dengan sistem gugur ini menjanjikan atmosfer sengit saat kedua tim berebut tempat di perempat-final.

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Kapan pertandingan Al Hilal vs Al Hazem di Piala Raja dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Hilal vs Al Hazem di Piala Raja saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui saluran TV dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

King Cup - 1/8 30 Nov 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Hazem?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja terutama dijual melalui platform penjualan tiket acara yang ditunjuk di Arab Saudi, seperti Webook, serta portal tiket klub tuan rumah. Suporter sebaiknya memeriksa platform tersebut lebih dahulu selama tahap prapenjualan resmi dan penjualan umum untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi.

Rincian utama pertandingan:

Pertandingan: Al Hilal vs Al Hazem

Kompetisi: Babak 16 besar Piala Raja

Tanggal: Senin, 30 November 2026

Kick-off: 20.00 waktu Arab Saudi

Tempat: Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Platform alternatif memberi suporter cara yang dapat diandalkan untuk menemukan tiket termurah saat alokasi resmi habis terjual.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Hazem?

Harga tiket di penyedia resmi mulai sekitar 30 SAR hingga 50 SAR untuk tiket masuk umum di tribun standar, sehingga laga-laga awal fase gugur kompetisi ini sangat terjangkau bagi suporter yang ingin hadir.

Di pasar penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket mulai sekitar 80 SAR. Ini memberi suporter pilihan lain untuk mendapatkan tiket termurah yang tersedia jika alokasi resmi telah habis.

Al Hilal vs Al Hazem di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Hilal vs Al Hazem

Al Hilal memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan menelan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Shabab Al Ahli Dubai di AFC Champions League Elite pada 3 November. Dalam rentang tersebut, Al Hilal juga mencatat kemenangan 2-0 atas Al Fateh di liga dan kemenangan tandang 2-3 atas Al Qadsiah. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Al-Shamal di kompetisi kontinental, dengan skor 3-1 pada 27 Oktober. Dalam lima pertandingan itu, Al Hilal mencetak delapan gol dan kebobolan empat.

Al Hazem meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-2 dari Al Khaleej pada 29 Oktober. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Al-Fayha dan 1-1 dengan Neom SC, tetapi juga kalah 1-0 dari Al Hilal dan 2-3 dari Al Fateh. Al Hazem mencetak enam gol dan kebobolan sebelas dalam lima laga tersebut.

Al Hilal vs Al Hazem: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 19 Oktober 2026, ketika Al Hilal mengalahkan Al Hazem 1-0 di Liga Pro Saudi. Sebelumnya, Al Hazem menjamu Al Hilal pada Mei 2026 dan kalah 0-3. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Al Hilal menang empat kali dan Al Hazem sekali. Al Hilal mencetak 16 gol, sedangkan Al Hazem mencetak tiga. Kemenangan terbesar Al Hilal dalam data tersebut adalah kemenangan 9-0 di kandang Al Hazem pada November 2023.