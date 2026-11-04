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Cara mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Hazem: Harga tiket King Cup, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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King Cup
Al Hilal
Al Hazem

Al Hilal menghadapi Al Hazem di Piala Raja. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Persaingan di Piala Raja kian memanas saat juara bertahan Al Hilal menghadapi Al Hazem dalam laga babak 16 besar yang menentukan di Kingdom Arena, Riyadh. Turnamen domestik bergengsi dengan sistem gugur ini menjanjikan atmosfer sengit saat kedua tim berebut tempat di perempat-final.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang tiket dan panduan untuk mendapatkannya sekarang.

Kapan pertandingan Al Hilal vs Al Hazem di Piala Raja dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Hilal vs Al Hazem di Piala Raja saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui saluran TV dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

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King Cup - 1/8

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Hazem?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja terutama dijual melalui platform penjualan tiket acara yang ditunjuk di Arab Saudi, seperti Webook, serta portal tiket klub tuan rumah. Suporter sebaiknya memeriksa platform tersebut lebih dahulu selama tahap prapenjualan resmi dan penjualan umum untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi.

Rincian utama pertandingan:

  • Pertandingan: Al Hilal vs Al Hazem
  • Kompetisi: Babak 16 besar Piala Raja
  • Tanggal: Senin, 30 November 2026
  • Kick-off: 20.00 waktu Arab Saudi
  • Tempat: Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Platform alternatif memberi suporter cara yang dapat diandalkan untuk menemukan tiket termurah saat alokasi resmi habis terjual.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Hazem?

Harga tiket di penyedia resmi mulai sekitar 30 SAR hingga 50 SAR untuk tiket masuk umum di tribun standar, sehingga laga-laga awal fase gugur kompetisi ini sangat terjangkau bagi suporter yang ingin hadir.

Di pasar penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket mulai sekitar 80 SAR. Ini memberi suporter pilihan lain untuk mendapatkan tiket termurah yang tersedia jika alokasi resmi telah habis.

Al Hilal vs Al Hazem di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Hilal vs Al Hazem

Al Hilal memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan menelan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Shabab Al Ahli Dubai di AFC Champions League Elite pada 3 November. Dalam rentang tersebut, Al Hilal juga mencatat kemenangan 2-0 atas Al Fateh di liga dan kemenangan tandang 2-3 atas Al Qadsiah. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Al-Shamal di kompetisi kontinental, dengan skor 3-1 pada 27 Oktober. Dalam lima pertandingan itu, Al Hilal mencetak delapan gol dan kebobolan empat.

Al Hazem meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-2 dari Al Khaleej pada 29 Oktober. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Al-Fayha dan 1-1 dengan Neom SC, tetapi juga kalah 1-0 dari Al Hilal dan 2-3 dari Al Fateh. Al Hazem mencetak enam gol dan kebobolan sebelas dalam lima laga tersebut.

HIL

HIL - Performa

ALH
M1-0
ALQ
M2-3
ALS
K3-1
ALF
M2-0
ALA
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALH

ALH - Performa

NEO
S1-1
ALF
K2-3
HIL
K1-0
ALF
S2-2
ALK
K4-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Hilal vs Al Hazem: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 19 Oktober 2026, ketika Al Hilal mengalahkan Al Hazem 1-0 di Liga Pro Saudi. Sebelumnya, Al Hazem menjamu Al Hilal pada Mei 2026 dan kalah 0-3. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Al Hilal menang empat kali dan Al Hazem sekali. Al Hilal mencetak 16 gol, sedangkan Al Hazem mencetak tiga. Kemenangan terbesar Al Hilal dalam data tersebut adalah kemenangan 9-0 di kandang Al Hazem pada November 2023.

Head to Head

Al HilalSeriAl Hazem
5
0
0
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FT
Saudi Pro League
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
1
FT
Saudi Pro League
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
9
FT
20Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

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