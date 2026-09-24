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Saudi Pro League
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Cara mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Hazem: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Al Hilal
Al Hazem
Saudi Pro League

Al Hilal menghadapi Al Hazem di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Al Hilal akan menghadapi Al Kholood pada Senin, 19 Oktober 2026 di Stadion Prince Sultan bin Abdul Aziz, Abha.

Dalam laga liga terbaru mereka pada 2 Mei 2026, Al Hilal meraih kemenangan tandang meyakinkan 3-0 di Stadion Al-Hazem Club. Gol dari Karim Benzema, Marcos Leonardo, dan penalti telat Rúben Neves memastikan kemenangan tegas bagi Al Hilal.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Hazem, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Al Hilal vs Al Hazem akan kick-off pada Senin, 19 Oktober 2026, di Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh.

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Saudi Pro League - Pekan 10
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Untuk membeli tiket pertandingan Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi, ikuti opsi pembelian utama dan langkah-langkah berikut:

1. Platform resmi utama

  • Platform Webook: Platform penjualan tiket resmi utama untuk acara besar dan pertandingan di Arab Saudi, termasuk laga Liga Pro Saudi yang digelar di Riyadh.
  • Aplikasi Blu Store: Aplikasi seluler resmi klub Al Hilal, tempat tiket laga kandang sering kali dirilis secara eksklusif lebih dulu untuk anggota klub sebelum dibuka untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder & penjualan kembali

Jika tiket habis di saluran resmi, platform tiket sekunder seperti GrintaHub kerap mencantumkan tiket penjualan kembali, meski harganya bisa bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Harga tiket Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi umumnya berkisar dari 50 SAR hingga 1.500+ SAR, tergantung kategori tempat duduk dan lokasi di stadion:

1. Platform resmi utama

  • Kategori 3 (Belakang gawang / tingkat atas): 50 SAR - 75 SAR
  • Kategori 2 (Sudut / tribun samping standar): 100 SAR - 150 SAR
  • Kategori 1 (Tribun utama / kursi sisi bawah): 200 SAR - 350 SAR
  • Premium / VIP Hospitality: 500 SAR - 1.500+ SAR

2. Harga pasar sekunder

Harga di platform tiket sekunder seperti GrintaHub berfluktuasi berdasarkan ketersediaan, permintaan, dan lokasi kursi saat mendekati hari pertandingan.

  • Kategori 3 (Penjualan kembali belakang gawang / tingkat atas): 75 SAR - 120 SAR
  • Kategori 2 (Penjualan kembali sudut / tingkat samping): 150 SAR - 250 SAR
  • Kategori 1 (Penjualan kembali tribun utama bawah): 300 SAR - 550 SAR
  • Penjualan kembali VIP & premium hospitality: 600 SAR - 2.000+ SAR

Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Hilal vs Al Hazem

Al Hilal memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi, dengan satu-satunya kekalahan datang dalam skor 0-2 dari Neom SC pada 7 September. Sebelum kemunduran itu, mereka mengalahkan Al Shabab 2-0, menghajar Al Ahli 3-0, dan menang tandang 5-1 atas Al Khaleej. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 12 gol dan kebobolan tiga gol.

Lima laga liga terakhir Al Hazem menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Al-Taawoun pada 8 September, dan mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Al Shabab. Mereka mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam rangkaian itu.

HIL

HIL - Performa

AHL
M3-0
ALS
M0-2
NEO
K0-2
ALT
M0-6
ALG
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
ALH

ALH - Performa

ITT
K3-2
ALS
S1-1
AFS
S0-0
ALT
M1-0
AHL
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Hilal vs Al Hazem: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Al Hazem menjamu Al Hilal di Liga Pro Saudi dan kalah 0-3. Sebelumnya, Al Hilal menang 3-0 di kandang pada 8 Januari 2026. Dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat antara kedua klub, Al Hilal memenangi semuanya, mencetak 19 gol dan hanya kebobolan tiga gol.

Head to Head

Al HilalSeriAl Hazem
5
0
0
Saudi Pro League
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
1
FT
Saudi Pro League
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
9
FT
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FT
22Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi

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