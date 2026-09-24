Al Hilal akan menghadapi Al Kholood pada Senin, 19 Oktober 2026 di Stadion Prince Sultan bin Abdul Aziz, Abha.

Dalam laga liga terbaru mereka pada 2 Mei 2026, Al Hilal meraih kemenangan tandang meyakinkan 3-0 di Stadion Al-Hazem Club. Gol dari Karim Benzema, Marcos Leonardo, dan penalti telat Rúben Neves memastikan kemenangan tegas bagi Al Hilal.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Hazem, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Al Hilal vs Al Hazem akan kick-off pada Senin, 19 Oktober 2026, di Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh.

Saudi Pro League - Pekan 10 19 Okt 2026 - 14.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Untuk membeli tiket pertandingan Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi, ikuti opsi pembelian utama dan langkah-langkah berikut:

1. Platform resmi utama

Platform Webook: Platform penjualan tiket resmi utama untuk acara besar dan pertandingan di Arab Saudi, termasuk laga Liga Pro Saudi yang digelar di Riyadh.

Aplikasi Blu Store: Aplikasi seluler resmi klub Al Hilal, tempat tiket laga kandang sering kali dirilis secara eksklusif lebih dulu untuk anggota klub sebelum dibuka untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder & penjualan kembali

Jika tiket habis di saluran resmi, platform tiket sekunder seperti GrintaHub kerap mencantumkan tiket penjualan kembali, meski harganya bisa bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Harga tiket Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi umumnya berkisar dari 50 SAR hingga 1.500+ SAR, tergantung kategori tempat duduk dan lokasi di stadion:

1. Platform resmi utama

Kategori 3 (Belakang gawang / tingkat atas): 50 SAR - 75 SAR

Kategori 2 (Sudut / tribun samping standar): 100 SAR - 150 SAR

Kategori 1 (Tribun utama / kursi sisi bawah): 200 SAR - 350 SAR

Premium / VIP Hospitality: 500 SAR - 1.500+ SAR

2. Harga pasar sekunder

Harga di platform tiket sekunder seperti GrintaHub berfluktuasi berdasarkan ketersediaan, permintaan, dan lokasi kursi saat mendekati hari pertandingan.

Kategori 3 (Penjualan kembali belakang gawang / tingkat atas): 75 SAR - 120 SAR

Kategori 2 (Penjualan kembali sudut / tingkat samping): 150 SAR - 250 SAR

Kategori 1 (Penjualan kembali tribun utama bawah): 300 SAR - 550 SAR

Penjualan kembali VIP & premium hospitality: 600 SAR - 2.000+ SAR

Al Hilal vs Al Hazem di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Hilal vs Al Hazem

Al Hilal memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi, dengan satu-satunya kekalahan datang dalam skor 0-2 dari Neom SC pada 7 September. Sebelum kemunduran itu, mereka mengalahkan Al Shabab 2-0, menghajar Al Ahli 3-0, dan menang tandang 5-1 atas Al Khaleej. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 12 gol dan kebobolan tiga gol.

Lima laga liga terakhir Al Hazem menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Al-Taawoun pada 8 September, dan mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Al Shabab. Mereka mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam rangkaian itu.

Al Hilal vs Al Hazem: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Al Hazem menjamu Al Hilal di Liga Pro Saudi dan kalah 0-3. Sebelumnya, Al Hilal menang 3-0 di kandang pada 8 Januari 2026. Dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat antara kedua klub, Al Hilal memenangi semuanya, mencetak 19 gol dan hanya kebobolan tiga gol.