Al Hilal menjamu Al Diriyah pada Jumat, 20 November 2026 di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, Riyadh.

Dalam lima pertandingan terakhir, lini serang Al Hilal mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat kali, menunjukkan keseimbangan permainan mereka yang kuat. Al Diriyah mencatat hasil yang lebih tidak konsisten di Liga Pro Saudi, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Simak panduan GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Diriyah, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al Hilal vs Al Diriyah di Liga Pro Saudi dimulai?

Pertandingan Al Hilal vs Al Diriyah dimulai di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, Riyadh, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Hilal vs Al Diriyah di Liga Pro Saudi?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Al Hilal vs Al Diriyah di Liga Pro Saudi, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket resmi pertandingan kandang Al Hilal biasanya dirilis dan dijual melalui platform resmi BLU Store. Anda dapat memilih berbagai kategori, termasuk paket Tiket Umum, Club View, VIP, dan VVIP.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti GrintaHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket melalui kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Diriyah di Liga Pro Saudi?

Harga tiket pertandingan Al Hilal vs Al Diriyah di Liga Pro Saudi bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket Umum / Belakang Gawang: SAR 30–SAR 50

SAR 30–SAR 50 Sudut Stadion & Tribun Samping Atas: SAR 60–SAR 90

SAR 60–SAR 90 Kategori 1 / Tribun Utama Bawah: SAR 100–SAR 150

SAR 100–SAR 150 VIP & Layanan Premium: SAR 250–SAR 500+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis terjual melalui kanal utama klub, platform tiket sekunder seperti GrintaHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat Duduk Standar / Umum: SAR 150–SAR 350

SAR 150–SAR 350 Tribun Samping Utama & Club View: SAR 400–SAR 900

SAR 400–SAR 900 Suite VIP & Area Premium: SAR 1.000–SAR 4.500+

Al Hilal vs Al Diriyah di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Hilal vs Al Diriyah

Al Hilal datang dengan performa apik setelah meraih empat kemenangan dan hanya satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kekalahan itu terjadi saat menghadapi Neom SC di Liga Pro Saudi pada 7 September, tetapi sejak itu mereka bangkit dengan empat kemenangan beruntun. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga membantai Al-Taawoun 6-0 di liga, hasil yang menunjukkan ancaman lini serang mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Hilal mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Catatan Al Diriyah lebih beragam, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Pro Saudi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Al Nassr. Mereka juga kalah 2-0 dari Al Qadsiah. Di antara hasil-hasil tersebut, mereka bermain imbang tanpa gol melawan Abha dan menang 1-2 di kandang Al Fateh, sehingga performa mereka sulit diprediksi menjelang pertandingan ini.

Al Hilal vs Al Diriyah: Rekor pertemuan terakhir

Tidak ada data pertemuan terakhir antara Al Hilal dan Al Diriyah yang tersedia. Bagian ini akan diperbarui jika informasi pertandingan sebelumnya tersedia.