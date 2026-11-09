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AFC Champions League Elite
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Cara mendapatkan tiket Al Hilal vs Al-Ain: Harga tiket Liga Champions Asia Elite, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
AFC Champions League Elite
Al Hilal
Al-Ain

Al Hilal menghadapi Al-Ain di Liga Champions Elite AFC. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Al Hilal akan menghadapi Al Ain dalam laga besar fase grup AFC Champions League Elite pada Selasa, 24 November 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Kingdom Arena yang berfasilitas modern di Riyadh.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan mengenai detail pertandingan dan harga tiket. Simak cara mendapatkan tiket sekarang agar Anda bisa mendukung tim favorit secara langsung.

Kapan laga Al Hilal vs Al-Ain di AFC Champions League Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Hilal vs Al-Ain di AFC Champions League Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali mendekati waktu pertandingan untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

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AFC Champions League Elite - Pekan 6

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Ain?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Blu Store. Suporter disarankan untuk memeriksa saluran resmi terlebih dahulu saat alokasi tiket prapenjualan dan penjualan umum tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket untuk laga AFC Champions League Elite ini melalui halaman khusus penjualan tiket di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ain?

Mendapatkan tiket termurah sering menjadi tujuan utama suporter yang bepergian maupun suporter setempat. Melalui saluran resmi klub, tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dijual mulai SAR 35 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum mulai sekitar SAR 85. Membeli tiket lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Hilal vs Al-Ain di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Hilal vs Al-Ain

Al Hilal mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi dan AFC Champions League Elite. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Shabab Al Ahli Dubai di ajang antarklub Asia pada 3 November. Sebelumnya, Al Hilal menang 2-0 atas Al Fateh di liga dan meraih kemenangan tandang 2-3 atas Al Qadsiah. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Al-Shamal, dengan skor 3-1 di AFC Champions League Elite pada 27 Oktober. Dalam lima pertandingan itu, Al Hilal mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali.

Al-Ain meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil yang paling menonjol adalah kemenangan 4-1 atas Al Ittihad di AFC Champions League Elite pada 2 November. Al-Ain juga mengalahkan Tractor 2-1 di ajang antarklub Asia, tetapi kalah dari Shabab Al Ahli Dubai di President's Cup dan ADNOC Pro League. Pertandingan terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Al-Wahda pada 8 November.

HIL

HIL - Performa

ALH
M1-0
ALQ
M2-3
ALS
K3-1
ALF
M2-0
ALA
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALA

ALA - Performa

ALA
K2-0
ALA
K3-2
TRA
M2-1
ITT
M1-4
ALW
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Hilal vs Al-Ain: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di AFC Champions League Elite pada Oktober 2024, ketika Al-Ain menjamu Al Hilal dan kalah 4-5. Sebelumnya, Al Hilal mengalahkan Al-Ain 2-1 di kandang pada April 2024, sedangkan Al-Ain menang 4-2 di kandang sendiri pada leg pertama pertemuan yang sama. Dari lima pertemuan yang tercatat di kompetisi ini, Al Hilal menang tiga kali dan Al-Ain dua kali, dengan total 19 gol tercipta dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Head to Head

Al HilalSeriAl-Ain
4
0
1
AFC Champions League Elite
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
5
FT
AFC Champions League Elite
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
1
FT
AFC Champions League Elite
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
FT
AFC Champions League Elite
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
0
FT
AFC Champions League Elite
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FT
12Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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