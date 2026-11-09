Al Hilal akan menghadapi Al Ain dalam laga besar fase grup AFC Champions League Elite pada Selasa, 24 November 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Kingdom Arena yang berfasilitas modern di Riyadh.

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Kapan laga Al Hilal vs Al-Ain di AFC Champions League Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Hilal vs Al-Ain di AFC Champions League Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali mendekati waktu pertandingan untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 6 7 Des 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Ain?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Blu Store. Suporter disarankan untuk memeriksa saluran resmi terlebih dahulu saat alokasi tiket prapenjualan dan penjualan umum tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket untuk laga AFC Champions League Elite ini melalui halaman khusus penjualan tiket di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ain?

Mendapatkan tiket termurah sering menjadi tujuan utama suporter yang bepergian maupun suporter setempat. Melalui saluran resmi klub, tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dijual mulai SAR 35 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum mulai sekitar SAR 85. Membeli tiket lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Hilal vs Al-Ain di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Hilal vs Al-Ain

Al Hilal mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi dan AFC Champions League Elite. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Shabab Al Ahli Dubai di ajang antarklub Asia pada 3 November. Sebelumnya, Al Hilal menang 2-0 atas Al Fateh di liga dan meraih kemenangan tandang 2-3 atas Al Qadsiah. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Al-Shamal, dengan skor 3-1 di AFC Champions League Elite pada 27 Oktober. Dalam lima pertandingan itu, Al Hilal mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali.

Al-Ain meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil yang paling menonjol adalah kemenangan 4-1 atas Al Ittihad di AFC Champions League Elite pada 2 November. Al-Ain juga mengalahkan Tractor 2-1 di ajang antarklub Asia, tetapi kalah dari Shabab Al Ahli Dubai di President's Cup dan ADNOC Pro League. Pertandingan terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Al-Wahda pada 8 November.

Al Hilal vs Al-Ain: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di AFC Champions League Elite pada Oktober 2024, ketika Al-Ain menjamu Al Hilal dan kalah 4-5. Sebelumnya, Al Hilal mengalahkan Al-Ain 2-1 di kandang pada April 2024, sedangkan Al-Ain menang 4-2 di kandang sendiri pada leg pertama pertemuan yang sama. Dari lima pertemuan yang tercatat di kompetisi ini, Al Hilal menang tiga kali dan Al-Ain dua kali, dengan total 19 gol tercipta dalam pertandingan-pertandingan tersebut.