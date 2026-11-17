Al Hilal menghadapi Al Ain dalam duel besar fase grup Liga Champions Asia Elite pada Selasa, 24 November 2026. Pertandingan penting ini akan berlangsung di Kingdom Arena yang berfasilitas mutakhir di Riyadh.

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Kapan Al Hilal vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Hilal vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang pertandingan untuk mengetahui saluran TV dan layanan siaran langsung yang telah dikonfirmasi.

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Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Ain?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Blu Store. Suporter disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi ketika jatah tiket prapenjualan dan penjualan umum tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah terjual habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman khusus pertandingan tersebut di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ain?

Mendapatkan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama suporter yang datang dari luar kota maupun pendukung setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini mulai dari SAR 35 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum mulai dari sekitar SAR 85. Membeli lebih awal merupakan langkah terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Hilal vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Hilal vs Al-Ain

Al Hilal mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi dan Liga Champions Asia Elite. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Shabab Al Ahli Dubai di kompetisi antarklub Asia pada 3 November. Sebelumnya, Al Hilal menang 2-0 atas Al Fateh di liga dan meraih kemenangan tandang 2-3 di markas Al Qadsiah. Satu-satunya kekalahan dalam rentang tersebut terjadi saat menghadapi Al-Shamal, dengan skor 3-1 di Liga Champions Asia Elite pada 27 Oktober. Dalam lima pertandingan itu, Al Hilal mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali.

Al-Ain meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 4-1 atas Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite pada 2 November. Al-Ain juga mengalahkan Tractor 2-1 di kompetisi antarklub Asia, tetapi kalah dari Shabab Al Ahli Dubai di President's Cup dan ADNOC Pro League. Pertandingan terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Al-Wahda pada 8 November.

Al Hilal vs Al-Ain: Rekor Pertemuan Terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions Asia Elite pada Oktober 2024, ketika Al-Ain menjamu Al Hilal dan kalah 4-5. Sebelumnya, Al Hilal mengalahkan Al-Ain 2-1 di kandang pada April 2024, sementara Al-Ain menang 4-2 di kandang sendiri pada leg pertama duel yang sama. Dari lima pertemuan yang tercatat di kompetisi ini, Al Hilal menang tiga kali dan Al-Ain dua kali. Kedua tim mencetak total 19 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.