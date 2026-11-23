Al Hilal menghadapi Al-Ain dalam laga besar fase grup Liga Champions Asia Elite pada Selasa, 24 November 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Kingdom Arena yang modern di Riyadh.

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Kapan Al Hilal vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran Al Hilal vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang pertandingan untuk mengetahui saluran televisi dan layanan siaran langsung yang telah dikonfirmasi.

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Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al-Ain?

Tempat terbaik untuk mendapatkan tiket adalah melalui kanal penjualan resmi klub dan turnamen, seperti platform Blu Store. Penggemar disarankan untuk memeriksa kanal resmi terlebih dahulu saat kuota prapenjualan dan penjualan umum mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah terjual habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman khusus di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al-Ain?

Menemukan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama penggemar yang bepergian maupun pendukung setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini mulai dari SAR 35 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk tempat duduk di tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum mulai dari sekitar SAR 85. Membeli lebih awal merupakan langkah terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang pertandingan.

Al Hilal vs Al-Ain di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Hilal vs Al-Ain

Al Hilal mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi dan Liga Champions Asia Elite. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Shabab Al Ahli Dubai di kompetisi kontinental pada 3 November. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Al Fateh di liga dan meraih kemenangan tandang 2-3 atas Al Qadsiah. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan itu terjadi saat menghadapi Al-Shamal, dengan skor 3-1 di Liga Champions Asia Elite pada 27 Oktober. Dalam lima laga tersebut, Al Hilal mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali.

Al-Ain meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 4-1 atas Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite pada 2 November. Mereka juga mengalahkan Tractor 2-1 di kompetisi kontinental, tetapi kalah dari Shabab Al Ahli Dubai di Piala Presiden dan ADNOC Pro League. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Al-Wahda pada 8 November.

Al Hilal vs Al-Ain: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions Asia Elite pada Oktober 2024, ketika Al-Ain menjamu Al Hilal dan kalah 4-5. Sebelumnya, Al Hilal mengalahkan Al-Ain 2-1 di kandang pada April 2024, sementara Al-Ain menang 4-2 di kandang sendiri pada leg pertama dari rangkaian pertandingan yang sama. Dalam lima pertemuan yang tercatat di kompetisi ini, Al Hilal menang tiga kali dan Al-Ain dua kali. Kedua tim mencetak total 19 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.