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Saudi Pro League
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ahli
Book Al Hilal vs Al Ahli Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ahli: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Hilal
Al Ahli

Al Hilal menghadapi Al Ahli di Saudi Pro League. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al Hilal menjamu Al Ahli di Kingdom Arena, Riyadh, dalam salah satu bentrokan kelas berat pertama musim ini, sebuah laga yang rutin disebut sebagai Clasico antara dua klub paling sukses dan bertabur bintang di sepakbola Arab Saudi. Al Hilal memasuki pertandingan ini dengan tekad bangkit setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Al Ahli datang ke Riyadh sebagai juara bertahan AFC Champions League Elite dua musim beruntun di bawah pelatih kepala baru, Marino Pusic.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ahli sekarang juga, termasuk detail kickoff, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kickoff Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 3
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Al Hilal vs Al Ahli dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan saluran penjualan tiket milik Al Hilal sendiri, meski untuk laga antara dua klub terbesar dan dengan basis dukungan terbaik di liga, alokasi resmi cenderung cepat habis setelah dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kickoff. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan bagi fans yang ingin menjamin tempat duduk daripada mengambil risiko kehabisan tiket.

Melihat kualitas yang ditampilkan, dari lini serang baru Al Hilal hingga status Al Ahli sebagai juara kontinental bertahan, laga ini kemungkinan akan menjadi salah satu tiket yang paling diburu pada pekan-pekan awal musim, sehingga pemesanan lebih awal adalah pilihan paling aman.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara keseluruhan masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk laga sebesar ini kemungkinan akan berada di atas rata-rata liga.

Tiket general admission untuk laga standar Saudi Pro League biasanya dimulai dari sekitar SAR 50 hingga SAR 90 melalui saluran resmi. Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500 untuk laga bergengsi seperti ini.

Di pasar sekunder seperti StubHub, tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menawarkan titik masuk dengan nilai terbaik bagi fans yang sekadar ingin berada di dalam Kingdom Arena untuk menyaksikan dua klub terbesar Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat profil kedua tim, harga diperkirakan akan naik saat pertandingan semakin dekat, sehingga memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi yang paling luas.

Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Hilal vs Al Ahli

HIL

HIL - Performa

ALF
M0-1
AFS
M4-2
ALR
M0-2
ALF
M0-3
ALK
M1-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AHL

AHL - Performa

DIR
M0-1
ALA
M1-2
ABH
M4-0
AUC
M1-0
ALK
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Hilal vs Al Ahli: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al HilalSeriAl Ahli
1
2
2
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
FT
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FT
AFC Champions League Elite
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
FT
6Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Hilal vs Al Ahli

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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