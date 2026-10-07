Al Hazem akan menghadapi Al Nassr pada Kamis, 5 November 2026 di Stadion Al Hazem Club, Ar Rass.

Pertemuan-pertemuan terakhir sangat berpihak kepada Al Nassr, dengan sorotan kemenangan dominan 4-0 saat kedua tim terakhir kali bertemu di liga pada Februari 2026. Laga ini secara historis juga menghadirkan banyak gol, termasuk hasil imbang 4-4 yang berkesan di kandang Al Nassr pada Februari 2024.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Hazem vs Al Nassr FC, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Hazem vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi?

Al Hazem menjamu Al Nassr di Stadion Al Hazem Club, Ar Rass, pada Kamis, 5 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 Al Hazem Club Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Hazem vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi seperti Abha vs Al Shabab, Anda memiliki beberapa opsi utama, tergantung pada apakah Anda mencari jalur resmi atau marketplace tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat mengecek portal atau situs penjualan tiket resmi milik klub terkait (Abha Club atau Al Shabab FC) ketika mereka menjadi tuan rumah, karena mereka merilis tiket pasar primer secara langsung mendekati hari pertandingan.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi dari klub benar-benar sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan fans membeli dan menjual tiket untuk laga Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi primer sudah habis.

Berapa harga tiket Al Hazem vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi?

Harga tiket laga Liga Pro Saudi bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau lewat marketplace sekunder.

1. Kanal resmi klub

Masuk umum / tempat duduk standar: SAR 10 hingga SAR 30

Kategori 1 / sideview premium: SAR 50 hingga SAR 100

Paket eksekutif & hospitality: SAR 250 hingga SAR 600+ (tergantung klub tuan rumah dan fasilitas stadion)

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan primer klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Resale upper tier / masuk umum: SAR 240 hingga SAR 600

Lower tier / pemandangan sisi lapangan: SAR 600 hingga SAR 1.600+

Resale VIP & premium hospitality: SAR 1.800 hingga SAR 7.500+

Al Hazem vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Hazem vs Al Nassr FC

Al Hazem meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Al Ahli di Liga Pro Saudi, dan mereka juga kalah 3-2 dari Al Ittihad sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Dua hasil imbang, 0-0 melawan Al-Faisaly dan 1-1 kontra Al Shabab, menunjukkan tim yang mampu menjaga pertandingan tetap ketat, tetapi jumlah kebobolan mereka menceritakan kisah yang sulit. Satu-satunya kemenangan dalam periode ini datang saat menghadapi Al-Taawoun, 1-0.

Al Nassr juga mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Hasil yang paling merugikan adalah kekalahan 4-0 dari Al-Ain di AFC Champions League Elite, skor yang memperlihatkan kerentanan lini belakang di level tertinggi. Di liga, hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej dan kekalahan 2-1 dari Al Ittihad membuat mereka tampil tidak konsisten, meski kemenangan beruntun atas Abha dan Al-Taawoun, keduanya dengan skor 2-1, menunjukkan bahwa mereka bisa memaksakan hasil ketika dibutuhkan.

Al Hazem vs Al Nassr FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 4-0 untuk Al Nassr saat mereka menjamu Al Hazem di Liga Pro Saudi pada Februari 2026. Jika melihat lima pertemuan terakhir, Al Nassr mendominasi, dengan memenangi empat di antaranya, termasuk kemenangan tandang 5-1 pada September 2023 dan kemenangan 2-0 di markas Al Hazem pada Oktober 2025. Satu-satunya pengecualian adalah hasil imbang 4-4 yang luar biasa di kandang Al Nassr pada Februari 2024, satu-satunya pertandingan dalam rangkaian ini ketika Al Hazem terhindar dari kekalahan.