Liga Champions Asia Elite menyajikan duel sengit antarklub Asia saat wakil Qatar, Al Gharafa SC, menjamu klub besar Iran, Esteghlal FC. Kedua klub memiliki sejarah panjang dan pendukung setia, menjadikan pertandingan fase grup ini tontonan penting bagi pencinta sepakbola Asia di seluruh kawasan.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai tanggal, lokasi pertandingan, dan pilihan tiket agar Anda bisa mengamankan tempat duduk dan menyaksikan laga ini secara langsung.

Kapan pertandingan Al-Gharafa vs Esteghlal di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Pertandingan Al-Gharafa vs Esteghlal dimulai pada 24 September 2026 pukul 18.15 UTC. Lokasi pertandingan Liga Champions Asia Elite ini belum dikonfirmasi.

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Di mana membeli tiket Al Gharafa SC vs Esteghlal FC?

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Al Gharafa SC di Liga Champions Asia Elite tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi utama di Qatar dan platform resmi klub. Suporter disarankan terlebih dahulu memeriksa kanal resmi klub saat penjualan tiket untuk umum dibuka.

Jika tiket di penjual resmi utama benar-benar habis, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Al Gharafa SC vs Esteghlal FC?

Harga tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite bervariasi menurut kategori tempat duduk di stadion, kualitas pandangan, dan tingkat permintaan untuk pertandingan tersebut.

Di kanal penjualan tiket resmi utama, harga tiket standar untuk tempat duduk umum biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 50.

Jika alokasi tiket resmi utama habis, ketersediaan di pasar akan menentukan harga jual kembali. Di platform sekunder seperti Ticombo, harga tiket standar mulai dari sekitar SAR 80.

Untuk mendapatkan pilihan tiket termurah, segera beli saat penjualan untuk umum dibuka atau periksa tiket yang tersedia di pasar sekunder sebelum habis.

Al-Gharafa vs Esteghlal di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Gharafa vs Esteghlal

Al-Gharafa mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Al Hilal di Liga Champions Asia Elite, sementara kekalahan 4-1 dari Al-Sadd di Stars League menjadi hasil terburuk dalam periode tersebut. Dalam lima laga itu, Al-Gharafa mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali, mencerminkan rapuhnya pertahanan mereka. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Al-Shahaniya dengan skor 2-1.

Esteghlal tidak terkalahkan dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 3-0 atas Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite pada 14 September, sementara kemenangan lainnya diraih dengan skor tipis 1-0 atas Paykan di Persian Gulf Pro League. Dalam tiga dari lima laga tersebut, mereka tidak kebobolan, menunjukkan disiplin pertahanan tim. Sepanjang periode itu, Esteghlal mencetak lima gol dan kebobolan satu kali.

Al-Gharafa vs Esteghlal: Rekor pertemuan terkini

Esteghlal memiliki rekor lebih baik dalam pertemuan terkini kedua klub. Pertemuan terakhir, yang berlangsung pada September 2024 di Liga Champions Asia Elite, berakhir dengan kemenangan 3-0 bagi Esteghlal. Dari tiga pertemuan yang tercatat, Esteghlal menang dua kali dan imbang sekali. Al-Gharafa belum pernah meraih kemenangan atas lawannya dari Iran itu di kompetisi ini.



