AFC Champions League Elite menghadirkan duel antarbenua berintensitas tinggi saat klub Qatar Al Gharafa SC menjamu raksasa Iran Esteghlal FC. Kedua klub memiliki tradisi luar biasa dan basis pendukung yang setia, menjadikan laga fase grup ini pertandingan penting bagi para penggemar sepakbola Asia di seluruh kawasan.

GOAL memiliki semua informasi penting soal tanggal, detail venue, dan opsi tiket sehingga Anda bisa mengamankan tempat duduk dan menyaksikan pertandingan ini secara langsung sekarang juga.

Kapan kick-off Al-Gharafa vs Esteghlal di AFC Champions League Elite?

Al-Gharafa vs Esteghlal dimulai pada pukul 18.15 UTC pada 24 September 2026, dengan venue untuk laga AFC Champions League Elite ini masih belum dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 12 Okt 2026 - 14.15

Di mana membeli tiket Al Gharafa SC vs Esteghlal FC?

Tiket resmi pertandingan untuk laga kandang Al Gharafa SC di AFC Champions League Elite tersedia melalui outlet penjualan tiket resmi utama di Qatar dan platform resmi klub. Suporter disarankan untuk lebih dulu memeriksa kanal resmi klub saat penjualan tiket umum dibuka.

Jika tiket benar-benar habis di vendor resmi utama, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Al Gharafa SC vs Esteghlal FC?

Harga tiket untuk pertandingan AFC Champions League Elite bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk stadion, kualitas pandangan, dan permintaan umum terhadap laga.

Di outlet penjualan tiket resmi utama, tiket standar masuk umum biasanya mulai dari sekitar 30 SAR hingga 50 SAR untuk sektor tempat duduk umum.

Jika alokasi resmi utama habis terjual, ketersediaan di pasar akan menentukan harga jual kembali. Di platform sekunder seperti Ticombo, opsi tiket mulai dari sekitar 80 SAR untuk tiket masuk standar.

Untuk mengamankan opsi tiket termurah, bergeraklah cepat begitu penjualan umum dibuka atau telusuri daftar yang tersedia di marketplace sekunder sebelum pilihannya habis terjual.

Al-Gharafa vs Esteghlal di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Gharafa vs Esteghlal

Al-Gharafa meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Al Hilal di AFC Champions League Elite, dan kekalahan 4-1 dari Al-Sadd di Stars League menjadi hasil terburuk dalam rangkaian itu. Dari lima pertandingan tersebut, Al-Gharafa mencetak lima gol dan kebobolan sembilan, mencerminkan tim yang rapuh dalam bertahan. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Al-Shahaniya dengan skor 2-1.

Esteghlal tidak terkalahkan dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Hasil yang paling menonjol adalah kemenangan 3-0 atas Al-Sadd di AFC Champions League Elite pada 14 September, dengan kemenangan lainnya berupa skor tipis 1-0 atas Paykan di Persian Gulf Pro League. Tiga dari lima pertandingan mereka berakhir tanpa kebobolan, menunjukkan tim yang disiplin dalam bertahan. Mereka mencetak lima gol dan kebobolan satu sepanjang periode itu.

Al-Gharafa vs Esteghlal: Rekor head-to-head terbaru

Esteghlal memiliki rekor yang lebih kuat dalam pertemuan terbaru antara kedua klub ini. Pertemuan paling baru, yang dimainkan pada September 2024 di AFC Champions League Elite, berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Esteghlal. Dari tiga pertemuan head-to-head yang tercatat, Esteghlal menang dua kali dan sekali imbang, sementara Al-Gharafa belum meraih kemenangan atas lawan mereka dari Iran di kompetisi ini.



