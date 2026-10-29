Al-Fayha menjamu Al Fateh pada Jumat, 20 November 2026, di Majmaah Sports City, Al Majma'ahh.

Rekor pertemuan menunjukkan bahwa Al-Ahli secara tradisional lebih unggul atas Al-Faisaly, meski selisih hasilnya kerap tipis. Dalam pertemuan liga terakhir mereka sebelum Al-Faisaly bermain di divisi yang lebih rendah, pertandingan kedua tim sering berlangsung sengit dan menghasilkan banyak gol.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Ahli vs Al-Faisaly, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al-Fayha vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi dimulai?

Al-Fayha vs Al Fateh berlangsung di Majmaah Sports City, Al Majma'ah, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 Majmaah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al-Fayha vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Pilihan untuk membeli tiket pertandingan Al-Fayha vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi meliputi:

1. Kanal resmi klub

Platform resmi liga: Membeli langsung melalui mitra penjualan tiket resmi Liga Pro Saudi atau platform seperti Webook ketika tiket pertandingan kandang klub mulai dijual.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Al-Fayha vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Fayha dan Al Fateh FC bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal penjualan utama resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder.

1. Kanal resmi klub

Kursi dengan harga yang diatur / ekonomis: SAR 10 hingga SAR 30 (sebagian kapasitas stadion tunduk pada batas harga yang ditetapkan liga).

Tiket masuk umum / kursi standar: SAR 35 hingga SAR 100, bergantung pada sektor dan pemandangan ke lapangan.

Kursi premium / tribune utama: SAR 100 hingga SAR 250 untuk area tengah dengan pemandangan yang lebih diminati.

Paket VIP & layanan khusus: SAR 500 hingga SAR 1.500 lebih untuk akses eksklusif ke ruang tunggu dan kursi terbaik.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombomenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum / tribune atas: SAR 150 hingga SAR 300, bergantung pada permintaan dan ketersediaan tiket.

Penjualan kembali kursi kategori 1 / sisi panjang lapangan: SAR 350 hingga SAR 750 untuk kursi di tribune bawah atau area tengah yang sangat diminati.

Penjualan kembali paket VIP & layanan khusus: SAR 1.200 hingga SAR 3.000 lebih.

Al-Fayha vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Fayha vs Al Fateh FC

Al-Fayha belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Al Khaleej. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka juga kalah 2-1 dari Al Ittihad. Dua dari lima pertandingan mereka berakhir imbang, termasuk hasil 1-1 melawan Al Riyadh dan tanpa gol melawan Al Shabab. Dalam lima laga itu, mereka mencetak empat gol dan kebobolan tujuh kali.

Dalam lima pertandingan terakhir, Al Fateh mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 di kandang Al Hazem, yang memberi dorongan setelah rangkaian laga yang mencakup kekalahan 4-0 dari Al Ahli dan 4-2 dari Neom SC. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Al-Taawoun pada laga kelima dalam rangkaian tersebut, dengan total mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan.

Al-Fayha vs Al Fateh FC: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 2-0 bagi Al-Fayha di Liga Pro Saudi pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Al-Fayha menang dua kali, Al Fateh sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Kelima laga itu menghasilkan total 11 gol.