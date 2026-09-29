Cara mendapatkan tiket Al-Fayha vs Al-Faisaly: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Al-Fayha akan menghadapi Al-Faisaly pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Majmaah Sports City, Al Majma'ah.

Pertemuan sebelumnya antara kedua klub ini kerap berlangsung ketat, dengan sejumlah hasil imbang dan duel sengit di lapangan. Kedua tim memandang laga pertengahan musim ini sebagai peluang penting untuk mengamankan tiga poin krusial dan naik lebih tinggi di klasemen Saudi Pro League.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al-Fayha vs Al-Faisaly, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al-Fayha vs Al-Faisaly di Saudi Pro League?

Al-Fayha vs Al-Faisaly akan kick-off di Majmaah Sports City, Al Majma'ah, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Saudi Pro League - Pekan 12 31 Okt 2026 - 10.55 Majmaah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al-Fayha vs Al-Faisaly di Saudi Pro League?

Tiket pertandingan Saudi Pro League, termasuk laga antara Al-Fayha dan Al-Faisaly, biasanya bisa didapatkan melalui beberapa jalur umum:

1. Platform resmi utama

Kanal resmi klub: Periksa situs resmi atau portal penjualan tiket Al-Fayha FC atau klub tuan rumah untuk membeli tiket langsung dari sumber resminya begitu mulai dijual.

Platform resmi: Tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum pertandingan. Anda bisa memeriksa situs resmi Saudi Pro League pada bagian jadwal pertandingan, atau melihat langsung melalui platform WeBook, yang berperan sebagai mitra tiket resmi.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi dari klub sudah benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk laga Saudi Pro League mendatang ketika alokasi utama sudah habis.

Berapa harga tiket Al-Fayha vs Al-Faisaly di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk laga Saudi Pro League seperti Al-Fayha versus Al-Faisaly bervariasi, tergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi utama atau marketplace penjualan kembali sekunder:

1. Platform resmi utama

Kursi yang diatur & dibatasi harga: Berdasarkan aturan liga, 30 persen kapasitas stadion dibatasi maksimal SAR 30 atau kurang (dengan batas minimum liga sebesar SAR 10 ).

Tiket masuk umum / kursi standar: Biasanya berada di kisaran SAR 35 hingga SAR 100 .

Premium / tribune utama: Biasanya berada di kisaran SAR 100 hingga SAR 350 , tergantung kategori pastinya.

Paket VIP / hospitality: Bisa berada di kisaran SAR 500 hingga SAR 1.500+ .

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti GrintaHub mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar mulai dari kisaran SAR 200 hingga SAR 500+ , sementara kursi premium, opsi hospitality, atau area dengan permintaan tinggi bisa meningkat jauh lebih mahal.

Al-Fayha vs Al-Faisaly di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Fayha vs Al-Faisaly

Al-Fayha menatap pertandingan ini dengan catatan terbaru satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir mereka di Saudi Pro League, mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Al Shabab, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Al-Taawoun sebelumnya dalam rangkaian itu. Satu-satunya kemenangan didapat saat menghadapi Abha, dengan Al-Fayha menang 3-2, meski mereka kalah 2-1 dari Al Ittihad.

Al-Faisaly datang dengan performa yang lebih buruk, tanpa kemenangan dalam lima laga liga terakhir, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Al Ittihad, dan mereka juga menelan kekalahan 3-1 dari Al Qadsiah. Dua hasil imbang didapat saat menghadapi Al-Ettifaq dan Al Hazem, keduanya berakhir 0-0, dengan tim ini hanya mencetak dua gol dalam lima pertandingan tersebut.

Al-Fayha vs Al-Faisaly: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini di Saudi Pro League berakhir imbang 0-0 di Majmaah Sports City pada Februari 2022. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Al-Faisaly meraih dua kemenangan dan Al-Fayha satu kemenangan, dengan dua laga berakhir imbang. Kedua tim mencetak total 12 gol dalam lima pertemuan tersebut, dengan hasil paling dramatis adalah kemenangan 4-3 untuk Al-Faisaly di kandang Al-Fayha pada April 2019.