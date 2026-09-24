Al-Fayha akan menghadapi Al Ahli pada Senin, 19 Oktober 2026 di Majmaah Sports City, Al Majma'ah.

Dalam pertemuan terbaru mereka pada 8 April 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Majmaah Sports City, dengan gol dari Ivan Toney dan Jason. Dalam lima pertemuan terakhir, Al-Ahli tetap tak terkalahkan melawan Al-Fayha, dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al-Fayha vs Al Ahli, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al-Fayha vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Al-Fayha vs Al Ahli akan kick-off di Majmaah Sports City, Al Majma'ah, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Saudi Pro League - Pekan 10 19 Okt 2026 - 11.05 Majmaah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al-Fayha vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Tiket untuk pertandingan Saudi Pro League antara Al-Fayha dan Al Ahli dapat dibeli melalui saluran penjualan tiket utama resmi maupun marketplace tiket sekunder.

1. Platform penjualan tiket utama resmi (Webook)

Kunjungi platform resmi: Buka Webook atau akses langsung melalui situs Saudi Pro League pada bagian Matches / Fixtures & Tickets.

2. Marketplace sekunder & penjualan kembali

Jika tiket utama habis terjual di saluran resmi, platform tiket sekunder seperti GrintaHub menyediakan tiket resale.

Berapa harga tiket Al-Fayha vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Harga tiket resmi untuk pertandingan Al-Fayha vs Al Ahli belum dirinci dalam detail entri. Namun, harga tiket standar Saudi Pro League umumnya berada dalam kisaran berikut:

Kategori 3 / belakang gawang (general admission): ~SAR 20 – 50

Kategori 2 & 1 (tribune samping reguler / premium): ~SAR 50 – 150

Paket VIP / hospitality: ~SAR 500 – 1.500+

Di platform tiket sekunder seperti GrintaHub, harga tiket untuk Al Nassr FC vs Neom SC memiliki markup lebih tinggi tergantung permintaan dan lokasi tempat duduk:

Kategori 3 / belakang gawang (general admission) : ~SAR 150 – 300

Kategori 2 & 1 (tribune samping / premium): ~SAR 300 – 650

Paket VIP / hospitality: ~SAR 800 – 1.800+

Al-Fayha vs Al Ahli di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Fayha vs Al Ahli

Al-Fayha mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Al Ittihad, dan sebelumnya mereka ditahan imbang 2-2 oleh Al Kholood. Satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut diraih melawan Abha, yaitu menang 3-2, dengan tim itu juga bermain imbang 0-0 melawan Al-Taawoun dan kalah 3-0 dari Al Hilal. Dalam lima pertandingan itu, Al-Fayha mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Lima pertandingan terakhir Al Ahli menghasilkan dua kemenangan dan tiga kekalahan. Mereka mengalahkan Al Riyadh 5-0 dan Auckland FC 1-0 di FIFA Intercontinental Cup, tetapi kalah dari Al Qadsiah (3-2), Al Hilal (3-0), dan Al Kholood (3-1). Tim itu mencetak sembilan gol dalam periode tersebut, tetapi juga kebobolan sembilan gol, dengan konsistensi lini belakang menjadi perhatian yang jelas.

Al-Fayha vs Al Ahli: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dimainkan di Majmaah Sports City pada April 2026 di Saudi Pro League. Dalam lima laga head-to-head terakhir, Al Ahli menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu pertandingan lainnya masih belum menghasilkan pemenang untuk Al-Fayha. Kemenangan Al Ahli mencakup skor 5-0 pada April 2025 dan hasil 2-0 pada Desember 2025, dengan tim asal Jeddah itu mencetak sembilan gol berbanding dua gol milik Al-Fayha dalam lima pertemuan tersebut.