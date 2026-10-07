Al Fateh akan menghadapi Al Riyadh pada Kamis, 5 November 2026 di Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, Hofuf.

Pertemuan liga terbaru mereka berlangsung pada 10 Mei 2026, ketika Al Riyadh meraih kemenangan tipis 1-0 saat bermain di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di semua kompetisi, Al Fateh unggul dengan tiga kemenangan dibandingkan dua milik Al Riyadh.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Fateh vs Al Riyadh, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Fateh FC vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Al Fateh vs Al Riyadh berlangsung di Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, Hofuf, pada Kamis, 5 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Fateh FC vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Fateh FC dan Al Riyadh, Anda bisa menjajaki beberapa opsi pembelian tiket yang berbeda sesuai preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda bisa mengecek situs resmi atau portal penjualan tiket Al Fateh FC (sebagai tim tuan rumah yang bermain di Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium) untuk perilisan tiket utama.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi dari klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi yang akan datang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Fateh FC vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Harga tiket untuk laga Liga Pro Saudi antara Al Fateh FC dan Al Riyadh sangat bervariasi, tergantung pada apakah Anda membeli melalui kanal utama resmi klub atau marketplace tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Kategori 3 / Belakang gawang: Biasanya berkisar antara 30 SAR hingga 50 SAR untuk area tribun atas atau tiket masuk umum.

Kategori 2 / Tempat duduk reguler: Umumnya berharga antara 50 SAR hingga 100 SAR untuk kursi standar di sisi lapangan.

Kategori 1 / Tribun utama premium: Biasanya dibanderol antara 100 SAR hingga 200 SAR untuk pemandangan utama di sisi bawah lapangan.

VIP & lounge hospitality: Suite eksekutif premium dan hospitality berkisar dari 500 SAR hingga 1.500+ SAR .

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum / kursi sisi pendek: Mulai dari sekitar 65 SAR hingga 200 SAR .

Sisi panjang tribun atas: Umumnya berkisar antara 200 SAR hingga 450 SAR .

Sisi panjang tribun bawah & tempat duduk premium: Kursi tribun bawah yang sangat diminati atau opsi premium dapat berkisar mulai dari 500 SAR hingga 1.800+ SAR tergantung pada keseluruhan permintaan pertandingan.

Al Fateh FC vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Fateh FC vs Al Riyadh

Al Fateh meraih satu poin dari kemungkinan 15 poin dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-2 dari Neom SC pada 13 September, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Al Diriyah. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Al-Taawoun dan Al Ittihad, serta imbang 1-1 dengan Al-Faisaly. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh gol.

Al Riyadh mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di Liga Pro Saudi. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Al Kholood pada 13 September. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Al Khaleej dan 3-3 dengan Al Shabab, menang 1-0 atas Neom SC, serta menelan kekalahan 5-0 dari Al Ahli. Mereka mencetak enam gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Al Fateh FC vs Al Riyadh: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim terjadi di Liga Pro Saudi pada 10 Mei 2026, ketika Al Riyadh menang 1-0 sebagai tim tuan rumah. Sebelumnya, Al Fateh mengalahkan Al Riyadh 3-1 di kandang pada Januari 2026 dan juga menang 2-0 di King Cup pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Al Fateh menang tiga kali dan Al Riyadh menang dua kali.