Al Fateh akan menghadapi Al Khaleej pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, Hofuf.

Dalam 14 pertemuan terakhir mereka, Al Fateh mencatatkan 8 kemenangan berbanding 3 milik Al Khaleej, serta 3 hasil imbang. Dalam laga liga terbaru mereka pada 24 April 2026, Al Fateh meraih kemenangan kandang tipis 1-0 di Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Fateh vs Al Khaleej, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Fateh FC vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Al Fateh vs Al Khaleej akan digelar di Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, Hofuf, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Saudi Pro League - Pekan 10 18 Okt 2026 - 14.00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Fateh FC vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League antara Al Fateh FC dan Al Khaleej, Anda bisa membelinya secara online melalui platform tiket resmi Saudi Pro League atau platform tiket sekunder seperti Ticombo.

1. Platform online resmi & berwenang

Al Fateh FC biasanya mencantumkan persediaan tiket di portal tiket resmi Saudi Pro League atau melalui platform tiket khusus klub mereka.

2. Platform tiket sekunder

Jika pertandingan habis terjual di kanal utama, suporter dapat beralih ke platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform-platform ini memungkinkan suporter membeli tiket yang dijual oleh pendukung lain, meski harga dapat berfluktuasi lebih tinggi atau lebih rendah dari harga asli tergantung pada permintaan keseluruhan untuk pertandingan tersebut.

Berapa harga tiket Al Fateh FC vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League antara Al Fateh FC dan Al Khaleej bergantung pada kategori tempat duduk dan platform pembelian:

1. Kategori 1 (tempat duduk standar) Tiket masuk standar untuk area tempat duduk reguler biasanya berharga antara 30 SAR dan 50 SAR. Tiket ini mencakup area umum suporter tuan rumah dan tim tamu di belakang gawang atau di sudut tribun atas.

2. Kategori 2 (premium / tribun utama) Tiket kelas menengah yang terletak di sisi lapangan dengan pandangan sentral umumnya berada di kisaran 75 SAR hingga 150 SAR.

3. VIP & hospitality Tempat duduk VIP dan paket hospitality biasanya dimulai dari 300 SAR dan bisa mencapai 1.000 SAR atau lebih, tergantung pada akses lounge dan layanan katering yang termasuk di dalamnya.

4. Platform tiket sekunder Di platform tiket sekunder seperti Ticombo, harga biasanya berada di kisaran 100 SAR hingga 450+ SAR tergantung pada permintaan, lokasi kursi, dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Al Fateh FC vs Al Khaleej di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Fateh FC vs Al Khaleej

Al Fateh tidak meraih satu pun kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Al Diriyah, dan mereka bermain imbang 0-0 dengan Al-Taawoun pada pertandingan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Al Fateh mencetak tiga gol dan kebobolan empat gol, mencerminkan tim yang kesulitan di kedua ujung lapangan.

Al Khaleej juga gagal menang dalam lima laga liga terakhir mereka, dengan koleksi tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 dengan Al Riyadh, sementara kekalahan terburuk dalam periode itu terjadi saat melawan Al Hilal, yakni kalah 1-5. Mereka mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Al Fateh FC vs Al Khaleej: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 24 April 2026, ketika Al Fateh menang 1-0 di kandang dalam ajang Saudi Pro League. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Fateh menang tiga kali dan Al Khaleej sekali, dengan satu pertandingan lain juga berakhir memihak Al Fateh saat bermain tandang. Al Fateh secara umum lebih unggul dalam laga ini, termasuk kemenangan meyakinkan 5-1 di kandang Al Khaleej pada April 2025.