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Saudi Pro League
team-logoAl Fateh FC
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium
team-logoAl-Ettifaq
Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Fateh FC
Al-Ettifaq

Al Fateh FC menghadapi Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Al-Fateh menjamu Al-Ettifaq di Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa, dalam laga yang kembali mempertemukan kedua tim setelah menghasilkan dua pertandingan dengan skor tinggi dan persaingan ketat saat mereka bertemu musim lalu. Al-Fateh menutup musim 2025/26 di peringkat kesembilan bersama José Gomes, sementara Al-Ettifaq menjalani kampanye yang lebih baik di antara keduanya dengan mengamankan tiket ke Gulf Club Champions League di bawah pelatih asal Arab Saudi, Saad Al-Shehri.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

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Saudi Pro League - Pekan 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu menjadi anggota resmi klub atau menunggu jendela penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan kanal masing-masing klub, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off. Mengingat serunya pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua tim ini, serta reputasi Al-Ettifaq yang terus meningkat setelah lolos ke kompetisi kontinental musim lalu, memesan lebih awal melalui Ticombo adalah langkah masuk akal untuk menghindari kehabisan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

  • Tiket masuk umum untuk pertandingan standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melampaui SAR 1.500.

Seperti kebanyakan pertandingan Liga Pro Saudi, harga dapat berubah saat laga semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Fateh FC vs Al-Ettifaq

ALF

ALF - Performa

ALR
K1-0
ANA
M2-0
ALK
S0-0
ALN
K3-0
ULA
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5
ALI

ALI - Performa

ALK
M0-5
ITT
K1-3
NEO
S1-1
ALR
M4-2
ALJ
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Al Fateh FCSeriAl-Ettifaq
3
0
2
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
4
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
3
FT
Saudi Pro League
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
FT
Saudi Pro League
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
FT
Saudi Pro League
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FT
9Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Al Fateh FC vs Al-Ettifaq

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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