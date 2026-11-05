Al-Faisaly menjamu Al Khaleej pada Kamis, 26 November 2026 di Majmaah Sports City, Al Majma'ah.

Pertemuan kompetitif terakhir Al-Faisaly dan Al Khaleej terjadi di Piala Raja pada Januari 2019, ketika Al Khaleej menang 2-1 setelah perpanjangan waktu. Al-Faisaly akan menjadi tuan rumah pertandingan ini di Stadion Majmaah Sports City dan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih poin penting.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Al-Faisaly vs Al Khaleej, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al-Faisaly vs Al Khaleej di Liga Pro Saudi dimulai?

Al-Faisaly vs Al Khaleej berlangsung di Majmaah Sports City, Al Majma'ah, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 26 Nov 2026 - 12.00 Majmaah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al-Faisaly vs Al Khaleej di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan dan langkah untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Faisaly dan Al Khaleej:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs web atau akun media sosial resmi Al-Faisaly dan Al Khaleej saat tanggal pertandingan semakin dekat. Klub kerap mengumumkan rincian penjualan tiket dan tautan pembelian langsung bagi pendukung tuan rumah maupun tim tamu.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al-Faisaly vs Al Khaleej di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ittihad dan Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

Tiket umum / kursi standar: Biasanya berkisar antara 10 SAR hingga 30 SAR .

Biasanya berkisar antara . Kursi kategori menengah & sisi panjang lapangan: Umumnya dihargai antara 40 SAR hingga 80 SAR .

Umumnya dihargai antara . Kursi VIP & premium: Biasanya berkisar antara 100 SAR hingga 250 SAR lebih.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali untuk kursi standar & tribun atas: Harga mulai dari kisaran 50 SAR hingga 170 SAR .

Harga mulai dari kisaran . Tiket penjualan kembali untuk blok kursi sisi panjang & tengah: Berkisar antara 200 SAR hingga 500 SAR lebih .

Berkisar antara . Paket penjualan kembali VIP & keramahtamahan: Berkisar dari 1.000 SAR hingga 1.500 SAR lebih.

Al-Faisaly vs Al Khaleej di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Faisaly vs Al Khaleej

Al-Faisaly mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi, dengan tujuh gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Al Nassr. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Al-Faisaly juga kalah 3-1 dari Al Ittihad. Hasil imbang melawan Al Shabab dan hasil 0-0 melawan Al-Ettifaq menunjukkan bahwa tim ini mampu meraih hasil, tetapi catatan pertahanannya masih menjadi perhatian.

Al Khaleej meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Al Ahli. Sebelum itu, Al Khaleej menang 3-2 di kandang Al Fateh dan mengalahkan Al-Fayha 2-0, menunjukkan kemampuannya mencetak gol saat bermain tandang. Dalam laga-laga sebelumnya, Al Khaleej bermain imbang 1-1 melawan Al-Ettifaq dan Al Nassr, sekaligus meraih poin dari lawan-lawan kuat.

Al-Faisaly vs Al Khaleej: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala Raja pada Januari 2019, ketika Al Khaleej mengalahkan Al-Faisaly 2-1. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Al-Faisaly menang dua kali, Al Khaleej menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Rekor tersebut menunjukkan kedua tim memiliki kekuatan yang berimbang dalam pertemuan mereka.