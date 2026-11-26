Al-Faisaly menjamu Al Khaleej pada Kamis, 26 November 2026, di Majmaah Sports City, Al Majma'ah.

Pertemuan kompetitif terakhir antara Al-Faisaly dan Al-Khaleej berlangsung di King's Cup pada Januari 2019. Saat itu, Al-Khaleej menang 2-1 setelah perpanjangan waktu. Al-Faisaly akan menjamu pertandingan ini di Stadion Majmaah Sports City dan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih poin penting.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al-Faisaly vs Al Khaleej, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al-Faisaly vs Al Khaleej di Liga Pro Saudi dimulai?

Al-Faisaly vs Al Khaleej berlangsung di Majmaah Sports City, Al Majma'ah, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 10 Des 2026 - 09.45 Majmaah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al-Faisaly vs Al Khaleej di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan dan langkah untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Faisaly dan Al Khaleej:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs web atau media sosial resmi Al-Faisaly dan Al Khaleej menjelang hari pertandingan. Klub kerap mengumumkan informasi penjualan tiket dan tautan pembelian langsung bagi pendukung tuan rumah maupun tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al-Faisaly vs Al Khaleej di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ittihad dan Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

Tiket umum / kursi standar: Biasanya berkisar antara 10 SAR hingga 30 SAR .

Biasanya berkisar antara . Kursi kategori menengah & sisi lapangan: Umumnya berharga antara 40 SAR hingga 80 SAR .

Umumnya berharga antara . Kursi VIP & premium: Biasanya berkisar antara 100 SAR hingga 250 SAR atau lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali kategori standar & tribun atas: Mulai dari sekitar 50 SAR hingga 170 SAR .

Mulai dari sekitar . Tiket jual kembali sisi lapangan & blok tengah: Berkisar antara 200 SAR hingga 500 SAR atau lebih .

Berkisar antara . Paket jual kembali VIP & layanan premium: Berkisar dari 1.000 SAR hingga 1.500 SAR atau lebih.

Al-Faisaly vs Al Khaleej di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Faisaly vs Al Khaleej

Al-Faisaly mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi, dengan tujuh gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Al Nassr. Mereka juga kalah 3-1 dari Al Ittihad dalam rangkaian pertandingan tersebut. Hasil imbang melawan Al Shabab dan skor kacamata melawan Al-Ettifaq menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil dalam laga sulit, tetapi catatan pertahanannya masih menjadi perhatian.

Al Khaleej meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Al Ahli. Sebelumnya, mereka menang 3-2 di kandang Al Fateh dan mengalahkan Al-Fayha 2-0, menunjukkan kemampuan mencetak gol saat bertandang. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Al-Ettifaq dan Al Nassr, sehingga berhasil meraih poin dari lawan-lawan kuat.

Al-Faisaly vs Al Khaleej: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di King Cup pada Januari 2019, ketika Al Khaleej mengalahkan Al-Faisaly 2-1. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Al-Faisaly menang dua kali, Al Khaleej menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Secara historis, kekuatan kedua tim berimbang.