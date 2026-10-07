Cara mendapatkan tiket Al-Faisaly vs Al Diriyah: Harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Al-Faisaly akan menghadapi Al Diriyah pada Kamis, 5 November 2026 di Majmaah Sports City, Al Majma'ah.

Al-Faisaly memasuki pertandingan ini dengan tekad memperbaiki performa liga mereka belakangan ini, setelah meraih dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir. Sebaliknya, Al Diriyah menikmati rangkaian performa yang relatif lebih baik, dengan mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam lima pertandingan sebelumnya.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al-Faisaly vs Al Diriyah, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al-Faisaly vs Al Diriyah di Saudi Pro League?

Al-Faisaly vs Al Diriyah akan kick-off di Majmaah Sports City, Al Majma'ah, pada Kamis, 5 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 Majmaah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al-Faisaly vs Al Diriyah di Saudi Pro League?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League antara Al-Faisaly dan Al Diriyah, Anda dapat menjajaki beberapa opsi tiket utama berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa portal atau situs penjualan tiket resmi Al-Faisaly FC atau Saudi Pro League, tempat tiket utama dengan harga normal biasanya dirilis langsung kepada suporter.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi klub sudah benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan fan membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Saudi Pro League mendatang saat alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Al-Faisaly vs Al Diriyah di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League antara Al-Faisaly dan Al Diriyah bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal utama resmi klub atau marketplace penjualan ulang sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: SAR 10 hingga SAR 30 (aturan liga membatasi sebagian kapasitas stadion pada level dasar yang lebih rendah).

Kursi level menengah & sisi lapangan: SAR 35 hingga SAR 100 untuk posisi pandangan samping atau area tengah lapangan yang optimal.

Premium & hospitality VIP: SAR 100 hingga SAR 350+ tergantung pada sektor stadion dan fasilitas hospitality yang termasuk.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan ulang standar / level atas: SAR 75 hingga SAR 200+ tergantung pada permintaan pasar dan ketersediaan platform.

Penjualan ulang kursi sisi lapangan & premium: SAR 200 hingga SAR 500+ untuk listing sekunder reguler.

Penjualan ulang hospitality VIP / permintaan tinggi:SAR 500 hingga SAR 1.800+ untuk pembelian mendadak atau konfigurasi kursi yang langka ketika alokasi utama telah habis.

Al-Faisaly vs Al Diriyah di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Faisaly vs Al Diriyah

Al-Faisaly tidak mencatatkan kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Al Ittihad, dan mereka juga kalah 3-1 dari Al Qadsiah sebelumnya dalam rangkaian itu. Tiga dari lima pertandingan berakhir tanpa gol, dan tim ini hanya mencetak dua gol serta kebobolan lima gol dalam lima laga tersebut.

Al Diriyah meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 0-0 dengan Abha, sementara kemenangan tandang 1-2 di markas Al Fateh dan kemenangan 3-0 atas Al-Ettifaq menjadi sorotan dalam rangkaian itu. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Al-Faisaly vs Al Diriyah: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Al-Faisaly dan Al Diriyah. Bagian ini akan diperbarui jika catatan pertandingan historis tersedia.