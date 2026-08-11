Al-Ettifaq menjamu Al-Riyadh di kandang mereka di Dammam saat kedua klub membuka kampanye Liga Pro Saudi 2026/27 mereka, dan tiket sudah dijual sekarang bagi para suporter yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung. Al-Ettifaq memasuki musim baru setelah menjalani kampanye 2025/26 yang kuat, yang membuat mereka mengamankan tiket ke kompetisi antarbenua, sementara Al-Riyadh bertandang ke timur dengan harapan membangun momentum lebih awal dalam kampanye kasta tertinggi yang menjanjikan persaingan ketat.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membelinya secara online.

Kapan kick-off Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Saudi Pro League - Pekan 1 14 Agu 2026 - 14.00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC dengan pemesanan online instan dan pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi Anda tanpa harus bergantung pada keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan aplikasi WeBook, meski biasanya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off dan bisa terbatas bagi suporter tanpa keanggotaan klub yang sudah ada. Sebagai laga pembuka musim, permintaan diperkirakan cukup tinggi dari kedua kubu, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara cerdas untuk menghindari kehabisan.

Berapa harga tiket Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

Tiket masuk umum untuk laga standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui saluran resmi.

Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga bisa naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi yang paling luas.

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