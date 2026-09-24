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Saudi Pro League
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Cara mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al Ittihad: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Al-Ettifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League

Al-Ettifaq akan menghadapi Al Ittihad di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Ettifaq akan menghadapi Al Ittihad pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Stadion Prince Mohamed bin Fahd, Dammam.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada 14 Mei 2026, Al-Ittihad meraih kemenangan tandang 3-1 di Stadion Prince Mohammed Bin Fahd. Houssem Aouar dan Moussa Diaby menjadi penyumbang gol bagi Al-Ittihad dalam pertandingan itu untuk memastikan tiga poin.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al Ittihad, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al-Ettifaq vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi?

Al-Ettifaq vs Al Ittihad dimulai pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Stadion Prince Mohamed bin Fahd, Dammam.

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Saudi Pro League - Pekan 10
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Ettifaq dan Al Ittihad, Anda dapat membelinya di loket stadion atau secara online melalui platform penjualan tiket resmi Liga Pro Saudi atau platform tiket sekunder seperti GrintaHub.

1. Platform online resmi & resmi berizin

Cara utama untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Pro Saudi adalah secara digital melalui platform mitra penjualan tiket resmi liga. Liga Pro Saudi bermitra dengan distributor tiket digital untuk memastikan akses masuk yang terjangkau dan mudah di semua venue.

2. Marketplace tiket sekunder

Ketika alokasi utama habis terjual atau bagian tempat duduk tertentu dibutuhkan, platform tiket sekunder menjadi opsi alternatif. platform tiket sekunder seperti GrintaHub menampung inventaris penjual ulang dari penggemar individu dan penjual sekunder.

Berapa harga tiket Al-Ettifaq vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antaraAl-Ettifaq dan Al Ittihad bergantung pada kategori tempat duduk dan platform pembelian:

1. Platform online resmi & resmi berizin

Tiket resmi utama yang dijual umumnya berada dalam kisaran SAR 30 untuk kursi kategori standar hingga SAR 500+ untuk opsi tempat duduk premium atau VIP hospitality.

2. Marketplace tiket sekunder

Harga jual kembali di platform seperti GrintaHub bervariasi berdasarkan permintaan, sering kali mulai sekitar SAR 100 hingga SAR 150 untuk kursi standar dan meningkat signifikan untuk lokasi utama atau bagian yang sudah habis terjual.

Al-Ettifaq vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Ettifaq vs Al Ittihad

Al-Ettifaq mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi, dengan mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh gol. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di kandang melawan Al-Faisaly, dan satu-satunya kemenangan tandang dalam rangkaian ini diraih saat melawan Abha. Dua kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 3-0 dari Al Diriyah, mendahului kemenangan tersebut.

Al Ittihad sedang dalam performa kuat, memenangi empat dari lima pertandingan liga terakhir mereka dan satu kali imbang, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan empat gol. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 2-1 atas Al-Fayha, dan mereka juga mengalahkan Al Nassr 2-1 dalam hasil menonjol sebelumnya dalam rangkaian itu. Satu-satunya poin yang hilang datang dalam hasil imbang tanpa gol melawan Al Fateh.

ALI

ALI - Performa

ALN
K2-3
DIR
K0-3
ABH
M0-1
AFS
S0-0
ALQ
S3-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ITT

ITT - Performa

ALF
S0-0
ALN
M2-1
ALF
M2-1
AFS
M1-3
ALS
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al-Ettifaq vs Al Ittihad: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 14 Mei 2026, ketika Al Ittihad menang 3-1 saat tandang ke markas Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Ittihad memiliki rekor yang lebih kuat, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Al-Ettifaq, dengan satu kemenangan Al Ittihad lainnya juga tercatat. Satu-satunya kemenangan Al-Ettifaq dalam rangkaian ini adalah kemenangan tandang 1-0 di markas Al Ittihad pada Januari 2026.

Head to Head

Al-EttifaqSeriAl Ittihad
2
0
3
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
5
FT
9Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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