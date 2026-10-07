Cara mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al Hilal: Harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Duel Saudi Pro League antara Al-Ettifaq dan Al-Hilal menghadirkan aksi berintensitas tinggi di Dammam saat dua klub ikonik saling berhadapan di Prince Mohamed bin Fahd Stadium. Dengan deretan talenta internasional kelas dunia, laga ini secara rutin menyajikan persaingan sengit di lapangan dan atmosfer luar biasa di tribun.

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Kapan kick-off Al-Ettifaq vs Al Hilal di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Hilal Saudi Pro League?

Saat ingin membeli tiket untuk pertandingan Saudi Pro League seperti Al-Taawoun versus Al-Ettifaq, fans biasanya menggunakan opsi dan jalur berikut:

1. Kanal resmi klub

Platform tiket utama resmi: Saudi Pro League bekerja sama dengan portal tiket resmi yang berwenang untuk mendistribusikan tiket pertandingan utama langsung dari klub tuan rumah.

Loket klub / portal stadion: Anda dapat mengecek situs resmi atau kanal tiket klub tuan rumah (Al-Taawoun untuk laga kandang di King Abdullah Sport City, Buraidah) untuk pengumuman loket langsung dan jadwal perilisannya.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi klub benar-benar sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti GrintaHub . Platform ini memungkinkan fans membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Saudi Pro League yang akan datang ketika alokasi utama sudah habis.

Berapa harga tiket Al-Ettifaq vs Al Hilal Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Al-Taawoun vs. Al-Ettifaq di Saudi Pro League, Anda dapat memanfaatkan jalur utama resmi atau marketplace tiket sekunder tepercaya.

1. Kanal resmi klub

VIP & premium hospitality: SAR 250 - SAR 500+

Kategori 1 / Tribun utama bawah: SAR 100 - SAR 150

Kategori 2 / Sudut & sisi atas: SAR 60 - SAR 90

Kategori 3 / Belakang gawang: SAR 30 - SAR 50

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti GrintaHub mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

VIP & premium hospitality: SAR 500 - SAR 1.500+

Kategori 1 / Tribun utama bawah: SAR 250 - SAR 450

Kategori 2 / Sudut & area tribun: SAR 90 - SAR 200

Kategori 3 / Belakang gawang: SAR 30 - SAR 80

Al-Ettifaq vs Al Hilal Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Ettifaq vs Al Hilal

Al-Ettifaq memasuki pertandingan ini dengan catatan yang cukup biasa, yakni satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka di Saudi Pro League. Hasil terbaru mereka adalah imbang 3-3 melawan Al Qadsiah pada 11 September, dan sebelumnya mereka juga bermain imbang 0-0 kontra Al-Faisaly. Kemenangan 1-0 di markas Abha menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam rentang tersebut, sementara kekalahan dari Al Diriyah dan Al Nassr, yang terakhir dengan skor 3-2, menyoroti inkonsistensi yang sedang coba diatasi Papas. Dalam lima pertandingan itu, Al-Ettifaq mencetak empat gol dan kebobolan sembilan.

Al Hilal tampil jauh lebih meyakinkan, dengan meraih empat kemenangan dari lima pertandingan di semua kompetisi, dengan satu-satunya kekalahan mereka adalah skor 2-0 dari Neom SC pada 7 September. Mereka bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Al Shabab dan kemenangan meyakinkan 6-0 melawan Al-Taawoun di liga, sebelum mengalahkan Al-Gharafa 2-1 di AFC Champions League Elite pada 15 September. Tim asuhan Inzaghi mencetak 11 gol dan kebobolan empat dalam rangkaian lima pertandingan tersebut, dengan tiga clean sheet yang menegaskan soliditas pertahanan mereka.







