Al-Ettifaq menjamu Al Hazem pada Kamis, 26 November 2026, di Stadion Prince Mohamed bin Fahd di Dammam.

Pertemuan terakhir mereka pada Februari 2026 berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi Al Hazem, yang membuktikan bahwa Al Hazem mampu membuat kejutan. Sebelum kekalahan itu, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga sengit saat Al-Ettifaq terakhir kali menjamu Al Hazem pada Oktober 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al Hazem, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Al-Ettifaq vs Al Hazem di Liga Pro Saudi dimulai?

Laga Al-Ettifaq vs Al Hazem berlangsung di Stadion Prince Mohamed bin Fahd di Dammam pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 26 Nov 2026 - 12.00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Hazem:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket biasanya dapat diperoleh langsung melalui portal penjualan tiket resmi Al-Ettifaq atau kanal klub untuk pertandingan kandang di Stadion Prince Mohammed Bin Fahd.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al-Ettifaq vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Ettifaq dan Al Hazem:

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk kategori termurah: SAR 10 hingga SAR 30

SAR 10 hingga SAR 30 Tiket masuk umum standar: SAR 50 hingga SAR 125

SAR 50 hingga SAR 125 Tempat duduk premium kategori 1 / tepi lapangan: SAR 250 hingga SAR 700

SAR 250 hingga SAR 700 Paket VIP & ruang jamuan: SAR 1.500 hingga SAR 2.500+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk standar: SAR 220 hingga SAR 560

SAR 220 hingga SAR 560 Tempat duduk utama di area tengah / tepi lapangan: SAR 560 hingga SAR 1.200+

SAR 560 hingga SAR 1.200+ Tempat duduk VIP: SAR 1.800+

Al-Ettifaq vs Al Hazem di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Ettifaq vs Al Hazem

Al-Ettifaq mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 3-0 atas Al Kholood. Mereka juga mengalahkan Neom SC 1-0 sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Satu hasil buruk mereka adalah kekalahan kandang 4-1 dari Al Ittihad. Dalam lima laga itu, Al-Ettifaq mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali, mencerminkan tim yang mampu mencetak gol tetapi tidak selalu solid dalam bertahan.

Al Hazem hanya meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 melawan Al-Fayha, dan sebelumnya mereka kalah 1-0 dari Al Hilal. Mereka juga takluk 3-1 dari Al Ahli dan 3-2 dari Al Fateh. Tim asuhan Kadri mencetak tujuh gol tetapi kebobolan sepuluh kali dalam rangkaian tersebut, dan belum menang dalam empat pertandingan terakhirnya.

Al-Ettifaq vs Al Hazem: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Al Hazem mengalahkan Al-Ettifaq 3-1 di kandang dalam laga Liga Pro Saudi. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 2-2 saat Al-Ettifaq menjamu Al Hazem pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Al-Ettifaq memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, termasuk kemenangan 5-2 dan 2-0, meski hasil pertemuan kedua tim bervariasi dan masing-masing pernah meraih kemenangan.