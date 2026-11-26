Al-Ettifaq menjamu Al Hazem pada Kamis, 26 November 2026, di Stadion Prince Mohamed bin Fahd, Dammam.

Pertemuan terakhir mereka pada Februari 2026 berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi Al Hazem, yang membuktikan bahwa tim tersebut mampu membuat kejutan. Sebelum kekalahan itu, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga kandang terakhir Al-Ettifaq melawan Al Hazem pada Oktober 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al Hazem, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al-Ettifaq vs Al Hazem di Liga Pro Saudi dimulai?

Al-Ettifaq vs Al Hazem berlangsung di Stadion Prince Mohamed bin Fahd, Dammam, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 12 Des 2026 - 09.25 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi penjualan tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Hazem:

1. Kanal Resmi Klub

Penjualan Tiket Resmi Klub: Tiket biasanya dapat diperoleh langsung melalui portal penjualan tiket resmi Al-Ettifaq atau kanal klub untuk pertandingan kandang di Stadion Prince Mohammed Bin Fahd.

2. Pasar Tiket Sekunder

Platform Tiket Sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al-Ettifaq vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Ettifaq dan Al Hazem:

1. Kanal Resmi Klub

Kursi Kategori Termurah: SAR 10 hingga SAR 30

SAR 10 hingga SAR 30 Tiket Masuk Umum Standar: SAR 50 hingga SAR 125

SAR 50 hingga SAR 125 Kursi Kategori 1 / Premium Tepi Lapangan: SAR 250 hingga SAR 700

SAR 250 hingga SAR 700 Paket VIP dan Ruang Keramahtamahan: SAR 1.500 hingga SAR 2.500+

2. Pasar Tiket Sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi Standar: SAR 220 hingga SAR 560

SAR 220 hingga SAR 560 Kursi Utama di Tengah / Tepi Lapangan: SAR 560 hingga SAR 1.200+

SAR 560 hingga SAR 1.200+ Kursi VIP: SAR 1.800+

Al-Ettifaq vs Al Hazem di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Ettifaq vs Al Hazem

Al-Ettifaq mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 3-0 atas Al Kholood. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan Neom SC 1-0 dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya kekalahan adalah saat menjamu Al Ittihad dengan skor 4-1. Dalam lima laga itu, Al-Ettifaq mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali, mencerminkan tim yang mampu mencetak gol tetapi tidak selalu solid dalam bertahan.

Al Hazem hanya meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 melawan Al-Fayha, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Al Hilal. Mereka juga kalah 3-1 dari Al Ahli dan 3-2 dari Al Fateh. Tim asuhan Kadri mencetak tujuh gol tetapi kebobolan sepuluh kali dalam rangkaian tersebut, serta belum menang dalam empat pertandingan terakhir.

Al-Ettifaq vs Al Hazem: Rekor Pertemuan Terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Al Hazem mengalahkan Al-Ettifaq 3-1 di kandang dalam laga Liga Pro Saudi. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 2-2 saat Al-Ettifaq menjamu Al Hazem pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Al-Ettifaq memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, termasuk kemenangan 5-2 dan 2-0, meski hasil pertemuan kedua tim bervariasi dan masing-masing pernah meraih kemenangan.