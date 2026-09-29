Al Diriyah akan menghadapi Neom SC pada Jumat, 30 Oktober 2026 di Al-Awwal Park, Riyadh.

Al Diriyah memasuki laga ini dengan mencari konsistensi setelah mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan liga sebelumnya. NEOM SC datang ke pertandingan ini dengan momentum yang lebih kuat, setelah meraih tiga kemenangan dalam lima laga terakhir mereka, termasuk kemenangan tandang 2-0 yang impresif atas Al Hilal.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Al Diriyah vs Neom SC, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Diriyah vs Neom SC di Saudi Pro League?

Al Diriyah vs Neom SC akan digelar di Al-Awwal Park, Riyadh, pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Saudi Pro League - Pekan 12 30 Okt 2026 - 10.50 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Diriyah vs Neom SC di Saudi Pro League?

1. Platform resmi utama

Platform resmi: Tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum pertandingan. Anda bisa memeriksa situs resmi Saudi Pro League di bagian jadwal pertandingan, atau melihat langsung melalui platform Kingdom Arena dan WeBook, yang berfungsi sebagai mitra penjualan tiket resmi.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi dari klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan fan membeli dan menjual tiket untuk laga Saudi Pro League mendatang saat alokasi utama sudah habis.

Berapa harga tiket Al Diriyah vs Neom SC di Saudi Pro League?

Untuk pertandingan Saudi Pro League seperti Al Diriyah kontra Neom SC, harga tiket biasanya terbagi dalam beberapa tingkatan tergantung kategori tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

1. Platform resmi utama

Standar / Masuk umum: Tiket resmi utama untuk kategori tempat duduk standar umumnya berkisar dari SAR 30 hingga SAR 100 , sehingga tetap terjangkau bagi fan reguler pada hari pertandingan.

Tempat duduk premium & sisi lapangan: Area dengan pandangan yang lebih baik di sepanjang sisi lapangan biasanya berharga antara SAR 250 dan SAR 600 .

VIP & hospitality: Paket kelas atas dengan akses lounge dan katering dapat dimulai dari sekitar SAR 1.200 atau lebih.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar mulai dari SAR 195 hingga SAR 1.940+ , sementara tempat duduk premium, opsi hospitality, atau area dengan permintaan tinggi dapat meningkat jauh lebih tinggi.

Al Diriyah vs Neom SC di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Diriyah vs Neom SC

Al Diriyah menatap laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League. Laga terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang tanpa gol melawan Abha, sementara hasil terbaik dalam rangkaian tersebut adalah kemenangan tandang 3-0 atas Al-Ettifaq. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak lima gol dan kebobolan empat kali, sebuah catatan yang mencerminkan tim yang mampu memberi ancaman dalam menyerang tetapi rawan inkonsistensi.

Performa terbaru Neom SC menunjukkan cerita yang lebih positif. Tim asuhan Galtier memenangkan tiga laga dan kalah dua kali dari lima pertandingan liga terakhir mereka, dengan mencetak 10 gol dalam prosesnya. Mereka mengalahkan Al Fateh FC 4-2 dalam laga terbaru dan bangkit setelah kekalahan dari Al Riyadh dengan dua kemenangan beruntun atas Al Hilal dan Al Khaleej. Rangkaian hasil itu, termasuk kemenangan 2-0 di markas Al Hilal, menunjukkan tim yang sedang membangun momentum nyata.

Al Diriyah vs Neom SC: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Al Diriyah dan Neom SC. Bagian ini akan diperbarui jika informasi pertandingan historis tersedia.