Cara mendapatkan tiket Al Diriyah vs Al Riyadh: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last minute, dan lainnya

Al Diriyah akan menghadapi Al Riyadh pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riyadh.

Menjelang pertandingan berikutnya, Diriyah Club menunjukkan performa kuat lewat kemenangan domestik baru-baru ini, termasuk kemenangan tandang 2-1 atas Al Fateh SC dan kemenangan 3-0 atas Al-Ettifaq. Di sisi lain, Al-Riyadh SC menjalani awal kampanye yang lebih sulit, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga liga terakhir mereka sambil menelan kekalahan telak melawan lawan-lawan papan atas.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Diriyah vs Al Riyadh, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Diriyah vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

Al Diriyah vs Al Riyadh akan kick-off di Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riyadh, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Saudi Pro League - Pekan 10 20 Okt 2026 - 11.00 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Diriyah vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Al Diriyah vs Al Riyadh, Anda dapat mengikuti opsi pembelian utama berikut ini:

1. Platform online resmi & berwenang

Cara utama untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League adalah secara digital melalui platform mitra penjualan tiket resmi liga. Saudi Pro League bermitra dengan distributor tiket digital untuk memastikan akses masuk yang terjangkau dan mudah di semua venue.

2. Marketplace tiket sekunder

Ketika alokasi utama habis terjual atau dibutuhkan area tempat duduk tertentu, platform tiket sekunder menjadi opsi alternatif. platform tiket sekunder seperti Ticombo menampung inventaris penjual ulang dari penggemar individu dan penjual sekunder.

Berapa harga tiket Al Diriyah vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League antara Al Diriyah dan Al Riyadh bergantung pada kategori tempat duduk dan platform pembelian:

1. Platform resmi

Tiket masuk umum (kursi standar): 10 SAR - 30 SAR

Tiket level awal di area belakang gawang yang ditentukan, tier atas, atau sektor dukungan standar.

Tempat duduk tier menengah & sisi lapangan: 30 SAR - 80 SAR

Tempat duduk dari sisi lapangan yang menawarkan pandangan ke bagian tengah lapangan.

Hospitality premium & VIP: 100 SAR - 250+ SAR

Hospitality khusus, kursi empuk, atau akses lounge VIP.



2. Marketplace tiket sekunder

Harga di platform secondaryticket seperti Ticombo berfluktuasi berdasarkan ketersediaan, permintaan, dan lokasi kursi saat mendekati hari pertandingan.

Kursi standar: Sekitar 150 SAR - 400 SAR tergantung permintaan dan markup penjual.

Sisi lapangan / premium:400 SAR - 1.800+ SAR untuk pembelian mepet hari pertandingan atau alokasi dengan permintaan tinggi saat penjualan utama telah habis.

Al Diriyah vs Al Riyadh di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Diriyah vs Al Riyadh

Al Diriyah mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Saudi Pro League terakhir mereka, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-1 atas Al Fateh, dan mereka juga meraih kemenangan 3-0 di markas Al-Ettifaq dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya kekalahan itu datang saat melawan Al Qadsiah, yang menang 2-0.

Al Riyadh hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima laga liga terakhir mereka, dengan dua kali imbang dan dua kali kalah, serta kebobolan 12 gol dalam prosesnya. Kekalahan terberat mereka adalah kekalahan 5-0 dari Al Ahli, dan mereka juga tumbang 4-0 dari Al Nassr. Kemenangan 1-0 atas Neom SC menjadi satu-satunya hasil positif mereka dalam periode ini, dengan hasil imbang beruntun di kedua sisinya hanya memberi dorongan terbatas.

Al Diriyah vs Al Riyadh: Rekor pertemuan terbaru

Saat ini tidak tersedia data head-to-head dari pertemuan terbaru antara Al Diriyah dan Al Riyadh. Bagian ini akan diperbarui ketika data pertandingan historis telah dikonfirmasi.