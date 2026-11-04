Al Diriyah menjamu Al-Fayha pada Kamis, 26 November 2026, di Al-Awwal Park, Riyadh.

Al-Fayha memasuki laga ini sebagai tim yang lebih mapan di kasta tertinggi setelah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk memperkuat posisinya di Liga Pro Saudi. Karena Al Diriyah menghabiskan sebagian besar sejarahnya di luar divisi teratas, pertemuan kompetitif antara kedua klub ini sangat jarang terjadi.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Diriyah vs Al-Fayha, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al Diriyah vs Al-Fayha di Liga Pro Saudi dimulai?

Pertandingan Al Diriyah vs Al-Fayha berlangsung di Al-Awwal Park, Riyadh, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 26 Nov 2026 - 12.00 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Diriyah vs Al-Fayha di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi penjualan tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Diriyah vs Al-Fayha:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs web atau portal tiket resmi Al Diriyah dan Al-Fayha, karena klub biasanya menjual tiket pertandingan kandang secara langsung melalui mitra penjualan tiket resmi atau portal klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Diriyah vs Al-Fayha di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Diriyah dan Al-Fayha:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: 10 hingga 30 SAR.

10 hingga 30 SAR. Kursi kategori menengah & sisi panjang lapangan: 30 hingga 80 SAR.

30 hingga 80 SAR. Layanan premium & VIP: 100 hingga lebih dari 250 SAR.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub telah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar / kategori 3: 150 hingga 400 SAR.

150 hingga 400 SAR. Kursi sisi panjang lapangan / premium: 400 hingga lebih dari 1.800 SAR.

Al Diriyah vs Al-Fayha di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Diriyah vs Al-Fayha

Al Diriyah menghadapi pertandingan ini dengan catatan yang beragam: dua kekalahan, dua hasil imbang, dan satu kemenangan dalam lima laga terakhirnya di Liga Pro Saudi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Al Ittihad, sementara dalam rentang tersebut mereka juga kalah 3-0 dari Al Nassr. Satu-satunya kemenangan, dengan skor 1-0 atas Al Riyadh, menjadi hasil terbaik mereka. Dua hasil imbang melawan Al-Taawoun dan Abha melengkapi rangkaian laga yang menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin, tetapi belum bisa melakukannya secara konsisten.

Performa Al-Fayha juga menunjukkan inkonsistensi. Dalam lima laga terakhir, mereka mencatat satu hasil imbang, dua kekalahan, dan dua hasil imbang lainnya, tanpa kemenangan dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Al Hazem, sementara kekalahan mereka di liga dari Al Ahli berakhir dengan skor 3-2. Mereka mencetak gol dalam empat dari lima laga terakhir, tetapi juga kebobolan dalam empat laga tersebut. Ini menunjukkan rapuhnya pertahanan yang perlu dibenahi Carille.

Al Diriyah vs Al-Fayha: Rekor pertemuan terbaru

Data lima pertemuan terakhir antara Al Diriyah dan Al-Fayha belum tersedia saat ini, sehingga riwayat pertandingan kedua tim belum dapat diuraikan.