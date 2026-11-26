Al Diriyah menjamu Al-Fayha pada Kamis, 26 November 2026, di Al-Awwal Park, Riyadh.

Al-Fayha menghadapi laga ini sebagai tim yang lebih mapan di kasta tertinggi setelah memperkuat posisinya di Liga Pro Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Karena Al Diriyah menghabiskan sebagian besar sejarahnya di luar divisi teratas, pertemuan kompetitif antara kedua klub ini sangat jarang terjadi.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Al Diriyah vs Al-Fayha, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Al Diriyah vs Al-Fayha di Liga Pro Saudi dimulai?

Laga Al Diriyah vs Al-Fayha dimulai di Al-Awwal Park, Riyadh, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 10 Des 2026 - 12.30 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Diriyah vs Al-Fayha di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi tiket untuk laga mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Diriyah vs Al-Fayha:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs web atau portal tiket resmi Al Diriyah dan Al-Fayha. Klub biasanya menjual tiket laga kandang secara langsung melalui mitra penjualan tiket resmi atau portal klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Diriyah vs Al-Fayha di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk laga Liga Pro Saudi antara Al Diriyah dan Al-Fayha:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: 10 hingga 30 SAR.

10 hingga 30 SAR. Kursi kategori menengah dan sisi panjang lapangan: 30 hingga 80 SAR.

30 hingga 80 SAR. Layanan premium dan VIP: 100 hingga lebih dari 250 SAR.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar / kategori 3: 150 hingga 400 SAR.

150 hingga 400 SAR. Kursi sisi panjang lapangan / premium: 400 hingga lebih dari 1.800 SAR.

Al Diriyah vs Al-Fayha di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Diriyah vs Al-Fayha

Al Diriyah menyongsong laga ini dengan catatan beragam dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi: dua kekalahan, dua hasil imbang, dan satu kemenangan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Al Ittihad. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 0-3 dari Al Nassr. Satu-satunya kemenangan, 1-0 atas Al Riyadh, menjadi hasil paling positif, sementara hasil imbang melawan Al-Taawoun dan Abha melengkapi rangkaian yang menunjukkan bahwa tim ini mampu meraih poin, tetapi belum bisa melakukannya secara konsisten.

Performa Al-Fayha juga menunjukkan inkonsistensi. Dalam lima laga terakhir, mereka mencatat satu hasil imbang, dua kekalahan, dan dua hasil imbang lainnya, tanpa kemenangan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Al Hazem, sedangkan kekalahan mereka dari Al Ahli di liga berakhir dengan skor 2-3. Mereka mencetak gol dalam empat dari lima laga terakhir, tetapi juga kebobolan dalam empat laga tersebut. Ini menunjukkan rapuhnya pertahanan yang perlu ditangani Carille.

Al Diriyah vs Al-Fayha: Rekor pertemuan terkini

Data lima pertemuan terakhir antara Al Diriyah dan Al-Fayha belum tersedia saat ini, sehingga rincian riwayat pertemuan kedua tim tidak dapat disertakan.