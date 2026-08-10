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Saudi Pro League
team-logoAl Diriyah
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ahli
Book Al Diriyah vs Al Ahli Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Diriyah vs Al Ahli: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan banyak lagi

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Tickets
Saudi Pro League
Al Diriyah
Al Ahli

Al Diriyah menghadapi Al Ahli di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Saudi Pro League terus mengalami pertumbuhan dramatis saat klub promosi baru Diriyah Club bersiap menjamu raksasa Al-Ahli Saudi FC dalam laga seru kasta tertinggi. Didukung Diriyah Company dan Public Investment Fund, tuan rumah yang ambisius itu ingin menegaskan status mereka melawan persaingan elite, sementara Al-Ahli yang bertabur bintang memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh Kerajaan.

Jika Anda ingin menyaksikan tontonan hari pertandingan ini secara langsung di Riyadh, GOAL telah mengumpulkan semua detail tiket penting.

Kapan kick-off Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Diriyah vs Al Ahli Saudi Pro League?

Mengamankan tiket resmi untuk laga-laga besar Saudi Pro League bisa sangat kompetitif, terutama ketika tim mapan seperti Al-Ahli datang ke ibu kota.

Penjualan tiket utama ditangani melalui portal resmi klub dan platform tiket Saudi Pro League. Namun, tiket penjualan umum standar sering kali cepat habis begitu dirilis ke publik.

Bagi suporter yang kehabisan pada penjualan awal, pasar tiket sekunder tepercaya memberikan solusi yang mulus. Platform seperti Ticombo memungkinkan fan membeli dan menjual tiket pertandingan terverifikasi dengan aman. Ticombo menawarkan harga yang transparan dan perlindungan pembeli, memastikan tiket masuk Anda asli dan dikirim tepat waktu.

Berapa harga tiket Al Diriyah vs Al Ahli Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League bergantung pada lokasi tempat duduk, pandangan ke lapangan, dan permintaan secara keseluruhan.

Ringkasan rincian harga dalam Riyal Saudi (SAR):

  • Kategori 3 / Tribun Ujung Standar: 150 SAR hingga 250 SAR
  • Kategori 2 / Tribun Samping Atas: 250 SAR hingga 450 SAR
  • Kategori 1 / Tribun Utama Bawah: 450 SAR hingga 650 SAR
  • VIP / Paket Hospitality: 850 SAR hingga 1.500 SAR+

Membeli lebih awal menjamin Anda mendapatkan tiket termurah yang tersedia sebelum tingginya permintaan mendorong harga pasar naik mendekati hari pertandingan.

Al Diriyah vs Al Ahli Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Diriyah vs Al Ahli

AHL

AHL - Performa

ALK
M3-0
ALK
M1-4
RA
S2-2
VSC
K1-3
FUL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Diriyah vs Al Ahli: Rekor head-to-head terbaru

Klasemen Al Diriyah vs Al Ahli

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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