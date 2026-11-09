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AFC Champions League Elite
team-logoAl Ahli
team-logoShabab Al-Ahli Dubai FC
Book Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC: Harga tiket Liga Champions Asia Elite, informasi pertandingan, penjualan tiket di menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
AFC Champions League Elite
Al Ahli
Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli menghadapi Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Elite AFC. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Al Ahli menjamu Shabab Al Ahli dalam laga krusial fase grup Liga Champions Asia Elite di King Abdullah Sports City yang megah di Jeddah.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan mengenai detail pertandingan dan harga tiket. Simak cara mendapatkan tiket sekarang juga dan mendukung tim favorit Anda langsung di stadion.

Kapan laga Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

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AFC Champions League Elite - Pekan 6

Di mana membeli tiket Al Ahli vs Shabab Al Ahli?

Cara terbaik untuk mendapatkan tempat duduk adalah melalui portal tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Webook. Penggemar dianjurkan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi ketika alokasi tiket mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

Jika tiket di situs resmi terjual habis, Anda bisa beralih ke platform penjualan tiket sekunder Grintahub Anda dapat melihat tempat duduk yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman tiket khusus mereka.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Shabab Al Ahli?

Mendapatkan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama penggemar yang bepergian maupun pendukung setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari SAR 20 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk tempat duduk di tribun bawah.

Di pasar tiket sekunder seperti Grintahub, harga tiket masuk umum dimulai dari sekitar SAR 60. Membeli lebih awal adalah strategi terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya kalah 6-1 dari Al Shabab di Liga Pro Saudi. Sebelum dua hasil tersebut, Al Ahli mengalahkan Al-Gharafa 2-1 di kompetisi kontinental dan Al Khaleej 4-1 di liga. Dalam lima pertandingan itu, Al Ahli mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Shabab Al-Ahli Dubai mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-0 dari Sharjah di ADNOC Pro League, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Al Hilal di Liga Champions Asia Elite. Sebelum menelan dua kekalahan beruntun itu, mereka meraih tiga kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan 2-0 atas Esteghlal dan 3-2 atas Al-Ain. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

AHL

AHL - Performa

ALF
M2-3
ALK
M4-1
ALG
M2-1
ALS
K6-1
ALS
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ALA

ALA - Performa

ALA
M2-0
ALA
M3-2
EST
M2-0
HIL
K2-0
ALS
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Liga Champions Asia Elite pada 16 Februari 2026, ketika Al Ahli menang 4-3 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya berlangsung di Liga Champions Asia Elite, Al Ahli meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Shabab Al-Ahli Dubai menang sekali di kandang. Secara historis, Al Ahli lebih unggul dalam persaingan kedua tim di kompetisi kontinental ini.

Head to Head

Al AhliSeriShabab Al-Ahli Dubai FC
4
1
0
AFC Champions League Elite
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
4
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
FT
AFC Champions League Elite
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
FT
AFC Champions League Elite
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
FT
AFC Champions League Elite
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
FT
AFC Champions League Elite
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
FT
10Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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