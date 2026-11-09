Al Ahli menjamu Shabab Al Ahli dalam laga krusial fase grup Liga Champions Asia Elite di King Abdullah Sports City yang megah di Jeddah.

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Kapan laga Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 6 8 Des 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Ahli vs Shabab Al Ahli?

Cara terbaik untuk mendapatkan tempat duduk adalah melalui portal tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Webook. Penggemar dianjurkan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi ketika alokasi tiket mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

Jika tiket di situs resmi terjual habis, Anda bisa beralih ke platform penjualan tiket sekunder Grintahub Anda dapat melihat tempat duduk yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman tiket khusus mereka.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Shabab Al Ahli?

Mendapatkan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama penggemar yang bepergian maupun pendukung setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari SAR 20 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk tempat duduk di tribun bawah.

Di pasar tiket sekunder seperti Grintahub, harga tiket masuk umum dimulai dari sekitar SAR 60. Membeli lebih awal adalah strategi terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya kalah 6-1 dari Al Shabab di Liga Pro Saudi. Sebelum dua hasil tersebut, Al Ahli mengalahkan Al-Gharafa 2-1 di kompetisi kontinental dan Al Khaleej 4-1 di liga. Dalam lima pertandingan itu, Al Ahli mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Shabab Al-Ahli Dubai mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-0 dari Sharjah di ADNOC Pro League, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Al Hilal di Liga Champions Asia Elite. Sebelum menelan dua kekalahan beruntun itu, mereka meraih tiga kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan 2-0 atas Esteghlal dan 3-2 atas Al-Ain. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Liga Champions Asia Elite pada 16 Februari 2026, ketika Al Ahli menang 4-3 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya berlangsung di Liga Champions Asia Elite, Al Ahli meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Shabab Al-Ahli Dubai menang sekali di kandang. Secara historis, Al Ahli lebih unggul dalam persaingan kedua tim di kompetisi kontinental ini.