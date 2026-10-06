Al Ahli akan menghadapi Al-Taawoun pada Kamis, 5 November 2026 di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Secara historis, Al-Ahli lebih unggul dalam pertemuan ini, termasuk kemenangan 2-1 atas Al-Taawoun pada pertemuan liga mereka sebelumnya. Kedua tim sama-sama diperkuat talenta internasional ternama, dengan susunan pemain Al-Ahli dihiasi nama-nama besar seperti Riyad Mahrez dan Ivan Toney.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Ahli vs Al-Taawoun, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Ahli vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Al Ahli vs Al-Taawoun digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Kamis, 5 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al Ahli vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Berikut opsi utama yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Al-Ahli vs Al-Taawoun di Saudi Pro League:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket untuk laga kandang yang digelar Al-Ahli di King Abdullah Sports City biasanya dirilis melalui mitra penjualan tiket resmi yang ditunjuk serta platform klub menjelang tanggal pertandingan.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi klub benar-benar sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform-platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk laga Saudi Pro League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Al-Ahli vs Al-Taawoun di Saudi Pro League bervariasi tergantung apakah Anda membeli melalui kanal utama resmi klub atau lewat marketplace tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: Biasanya berada di kisaran 30 SAR hingga 100 SAR , menawarkan pemandangan standar ke lapangan dari tribun atas atau area luar.

Kategori 1 & 2 (kelas menengah): Biasanya dibanderol antara 100 SAR dan 250 SAR , menawarkan sudut pandang yang lebih dekat dan tempat duduk dengan bantalan yang lebih baik di tribun.

Tempat duduk Gold & Premium: Umumnya berharga antara 200 SAR dan 500 SAR untuk pemandangan sentral utama di sisi lapangan.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Resale standar / tiket masuk umum: Mulai dari sekitar 300 SAR hingga 1.100 SAR tergantung pada permintaan pasar secara keseluruhan.

Resale sentral utama: Tiket resale kelas menengah hingga atas secara rutin berada di kisaran 1.100 SAR hingga 1.600 SAR (~$300 hingga $425+ USD) untuk kursi dengan posisi yang bagus.

Paket VIP & hospitality: Akses lounge VIP premium dan blok hospitality kelas atas di pasar resale biasanya mulai dari 1.800 SAR dan dapat meningkat jauh lebih tinggi tergantung fasilitas spesifik dalam paket tersebut.

Al Ahli vs Al-Taawoun di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ahli vs Al-Taawoun

Al Ahli mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan Al-Ahli Saudi FC kalah 2-1 dari Mamelodi Sundowns pada 19 September 2026, di Pretoria, Afrika Selatan, dan mereka juga kalah 3-2 dari Al Qadsiah di Saudi Pro League. Di sisi positif, mereka mengalahkan Al Riyadh 5-0 dan Al Hazem 3-1 di kompetisi domestik, serta bermain imbang 1-1 dengan Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ahli mencetak 12 gol.

Al-Taawoun hanya meraih satu hasil imbang dan empat kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Al-Nahda di AFC Champions League Two, tetapi catatan mereka di Saudi Pro League menunjukkan cerita yang lebih pahit: kekalahan beruntun 6-0 dari Al Hilal dan 1-0 dari Al Hazem. Mereka juga kalah 2-1 dari Al Nassr lebih awal dalam rangkaian itu dan bermain imbang 0-0 dengan Al Fateh. Tim tamu telah kebobolan sembilan gol dan hanya mencetak empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Al Ahli vs Al-Taawoun: Rekor pertemuan terkini

Al Ahli mendominasi pertemuan-pertemuan terbaru dengan Al-Taawoun. Duel terbaru terjadi pada Mei 2026, ketika Al Ahli menang 2-1 di kandang lawan dalam laga Saudi Pro League. Jika melihat lima pertemuan terakhir di kompetisi tersebut, Al Ahli menang empat kali dibanding satu kemenangan milik Al-Taawoun, tanpa hasil imbang dalam rangkaian itu. Satu-satunya kemenangan Al-Taawoun dalam periode tersebut terjadi di kandang sendiri dengan skor 1-2 yang berbalik, menjadi satu-satunya titik terang mereka dalam catatan terkini yang selebihnya berjalan timpang.