Liga Champions Asia Elite kembali menyuguhkan duel antarklub Asia yang menarik saat klub kuat Arab Saudi, Al Ahli, bersiap menjamu wakil Qatar, Al Gharafa, di Stadion King Abdullah Sports City yang bergengsi di Jeddah. Kedua tim memiliki kedalaman skuad dan pemain bintang, menjadikan laga ini salah satu yang paling dinantikan di fase grup.

GOAL menyajikan informasi penting mengenai jadwal pertandingan, stadion, dan pilihan tiket agar Anda bisa mendapatkan tempat duduk dan menyaksikan laga secara langsung.

Kapan Al Ahli vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Ahli vs Al-Gharafa saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang pertandingan untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

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Di mana membeli tiket Al Ahli vs Al Gharafa?

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Al Ahli di Liga Champions Asia Elite terutama tersedia melalui platform resmi Webook, penyedia utama tiket untuk acara sepakbola besar di Arab Saudi. Suporter disarankan untuk lebih dulu memeriksa situs resmi saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket di penyedia resmi utama benar-benar habis terjual, platform penjualan kembali tiket seperti Grintahub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Al Gharafa?

Harga tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite bervariasi menurut lokasi tempat duduk, kategori, dan tingkat permintaan untuk berbagai bagian tribun stadion.

Di platform penjualan tiket resmi, harga tiket standar biasanya mulai sekitar 20 SAR hingga 35 SAR untuk tempat duduk umum di belakang gawang dan bagian tribun atas.

Jika jatah tiket resmi habis terjual, ketersediaan di pasar penjualan kembali bergantung pada permintaan suporter. Di platform seperti Grintahub, pilihan tiket masuk standar mulai sekitar 50 SAR.

Untuk mendapatkan harga terbaik, segera beli tiket begitu penjualan untuk umum dibuka atau periksa ketersediaan di platform penjualan kembali tepercaya sebelum harga berubah lebih jauh.

Al Ahli vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ahli vs Al-Gharafa

Al Ahli menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Mamelodi Sundowns di Piala Interkontinental FIFA, sementara pada penampilan sebelumnya di Liga Champions Asia Elite, mereka bermain imbang 1-1 dengan Pakhtakor Tashkent. Di sisi positif, mereka mencetak lima gol tanpa kebobolan saat menghadapi Al Riyadh di Liga Pro Saudi dan mengalahkan Al Hazem 3-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ahli mencetak 12 gol dan kebobolan delapan kali.

Al-Gharafa datang dengan performa buruk setelah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Al Hilal di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga menelan kekalahan telak 1-4 dari Al-Sadd di Stars League. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Al-Shahaniya. Tim asal Qatar itu mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima laga tersebut.

Al Ahli vs Al-Gharafa: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi di Liga Champions Asia Elite pada 20 Oktober 2025, ketika Al Ahli menang 4-0. Sebelumnya, Al Ahli mengalahkan Al-Gharafa 4-2 di kompetisi yang sama pada Februari 2025. Dari lima pertemuan yang tercatat, Al Ahli meraih dua kemenangan, sedangkan tiga laga lainnya berakhir imbang. Dalam pertemuan-pertemuan terbaru, jumlah gol klub Arab Saudi itu jauh melampaui lawannya dari Qatar.



