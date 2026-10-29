Al Ahli menjamu Al-Faisaly pada Jumat, 20 November 2026 di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Catatan pertemuan sepanjang sejarah menunjukkan bahwa Al Ahli biasanya lebih unggul atas Al-Faisaly, meski selisih hasilnya kerap tipis. Dalam pertemuan liga terakhir mereka sebelum Al-Faisaly bermain di divisi bawah, laga kedua tim sering berlangsung sengit dan menghasilkan banyak gol.

Simak informasi dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Al Ahli vs Al-Faisaly, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Al Ahli vs Al-Faisaly di Liga Pro Saudi dimulai?

Al Ahli vs Al-Faisaly berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al Ahli vs Al-Faisaly di Liga Pro Saudi?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ahli dan Al-Faisaly mendatang, Anda dapat menggunakan pilihan dan platform penjualan tiket berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa portal penjualan tiket atau situs web resmi Al-Ahli Saudi FC. Klub biasanya menjual tiket pertandingan kandang secara langsung melalui mitra penjualan tiket mereka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti GrintaHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Al-Faisaly di Liga Pro Saudi?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ahli dan Al-Faisaly mendatang, berdasarkan kanal penjualan resmi dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Kursi ekonomis dengan batas harga: SAR 10 hingga SAR 30 untuk kursi dengan harga dasar yang diatur, sesuai dengan batas harga tiket terjangkau yang diwajibkan liga.

Kursi standar dan sudut: SAR 35 hingga SAR 100 untuk berbagai pilihan kursi masuk umum, kursi di belakang gawang, dan kursi di sudut tribune.

Kursi sisi lapangan dan kategori premium: SAR 100 hingga SAR 350 untuk kursi bagian bawah yang menghadap area tengah lapangan dan pilihan kursi di tribune utama.

Paket VIP dan layanan premium: SAR 500 hingga SAR 1.500+ untuk akses ke ruang tunggu premium dan layanan eksklusif dengan pemandangan lapangan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti GrintaHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar atau masuk umum: SAR 200 hingga SAR 500+.

Tiket penjualan kembali untuk kursi utama di tengah dan bagian bawah tribune: SAR 600 hingga SAR 1.200+.

Tiket penjualan kembali VIP dan layanan premium: SAR 1.500 hingga SAR 2.500+.

Al Ahli vs Al-Faisaly di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Ahli vs Al-Faisaly

Al Ahli memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Al-Wasl di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga meraih hasil imbang melawan Pakhtakor Tashkent setelah menang 4-0 atas Al Fateh di liga. Satu-satunya kekalahan dalam lima laga tersebut terjadi saat menghadapi Mamelodi Sundowns di Piala Interkontinental FIFA. Dalam lima pertandingan itu, Al Ahli mencetak sembilan gol dan kebobolan enam, menunjukkan produktivitas serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka pada beberapa kesempatan.

Al-Faisaly mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Al Kholood, tetapi kekalahan dari Al Ittihad dan Al Qadsiah dengan agregat skor 4-1 menyoroti inkonsistensi yang mewarnai musim mereka. Mereka hanya mencetak lima gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Al Ahli vs Al-Faisaly: Catatan pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang 2-2 di Liga Pro Saudi pada Januari 2022, ketika Al-Faisaly bertindak sebagai tuan rumah. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Ahli memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Al Ahli mencetak sembilan gol dalam lima pertemuan tersebut, sedangkan Al-Faisaly mencetak delapan.