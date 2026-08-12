Al-Ahli menjamu Abha yang baru promosi di King Abdullah Sports City dalam pertandingan yang mempertemukan juara AFC Champions League Elite dua musim beruntun melawan klub yang langsung kembali ke kasta tertinggi. Al-Ahli memasuki musim baru di bawah asuhan Marino Pusic, yang ditunjuk musim panas ini setelah kepergian mengejutkan Matthias Jaissle untuk menjadi pelatih kepala Newcastle United, sementara Abha datang ke Jeddah setelah menjuarai Divisi Pertama untuk langsung kembali usai absen selama dua musim dari Liga Pro.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Ahli vs Abha di Liga Pro Saudi?

Saudi Pro League - Pekan 2 22 Agu 2026 - 14.00 King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al Ahli vs Abha di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu jendela penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan aplikasi tiket khusus milik Al-Ahli, WeBook, meski biasanya baru dirilis 7 hingga 10 hari sebelum kick-off dan bisa cepat habis untuk klub dengan salah satu rata-rata kehadiran penonton tertinggi di liga. Memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin kursi Anda daripada berisiko kehabisan mendekati hari pertandingan.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Abha di Liga Pro Saudi?

Harga tiket Al-Ahli bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan permintaan, meski ada opsi yang sesuai untuk berbagai anggaran pada pertandingan ini.

Tiket masuk umum biasanya berada di kisaran SAR 30 hingga SAR 90.

Tempat duduk kategori Gold dan Silver, yang menawarkan pemandangan premium dari sisi lapangan, umumnya berharga antara SAR 250 dan SAR 600.

Layanan hospitality VIP dan VVIP, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan pertandingan yang melibatkan salah satu klub besar tradisional sepak bola Saudi, harga bisa naik mendekati hari pertandingan, sehingga memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia.

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