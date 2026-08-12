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Saudi Pro League
team-logoAl Ahli
King Abdullah Sports City
team-logoAbha
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Cara mendapatkan tiket Al Ahli vs Abha: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Ahli
Abha

Al Ahli menghadapi Abha di Liga Pro Saudi. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al-Ahli menjamu Abha yang baru promosi di King Abdullah Sports City dalam pertandingan yang mempertemukan juara AFC Champions League Elite dua musim beruntun melawan klub yang langsung kembali ke kasta tertinggi. Al-Ahli memasuki musim baru di bawah asuhan Marino Pusic, yang ditunjuk musim panas ini setelah kepergian mengejutkan Matthias Jaissle untuk menjadi pelatih kepala Newcastle United, sementara Abha datang ke Jeddah setelah menjuarai Divisi Pertama untuk langsung kembali usai absen selama dua musim dari Liga Pro.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Ahli vs Abha di Liga Pro Saudi?

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Saudi Pro League - Pekan 2
King Abdullah Sports City

Bagaimana cara membeli tiket Al Ahli vs Abha di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu jendela penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan aplikasi tiket khusus milik Al-Ahli, WeBook, meski biasanya baru dirilis 7 hingga 10 hari sebelum kick-off dan bisa cepat habis untuk klub dengan salah satu rata-rata kehadiran penonton tertinggi di liga. Memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin kursi Anda daripada berisiko kehabisan mendekati hari pertandingan.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Abha di Liga Pro Saudi?

Harga tiket Al-Ahli bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan permintaan, meski ada opsi yang sesuai untuk berbagai anggaran pada pertandingan ini.

  • Tiket masuk umum biasanya berada di kisaran SAR 30 hingga SAR 90.
  • Tempat duduk kategori Gold dan Silver, yang menawarkan pemandangan premium dari sisi lapangan, umumnya berharga antara SAR 250 dan SAR 600.
  • Layanan hospitality VIP dan VVIP, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan pertandingan yang melibatkan salah satu klub besar tradisional sepak bola Saudi, harga bisa naik mendekati hari pertandingan, sehingga memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia.

Al Ahli vs Abha di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ahli vs Abha

AHL

AHL - Performa

RA
S2-2
VSC
K1-3
FUL
S1-1
DIR
M0-1
ALA
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ABH

ABH - Performa

ALH
K2-1
ALT
K2-3
ALS
K2-2
ALH
K1-2
AOR
K0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Ahli vs Abha: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Al AhliSeriAbha
2
1
2
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
FT
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
6
FT
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
FT
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
FT
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
FT
13Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Ahli vs Abha

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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