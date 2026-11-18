AGF menjamu FC Twente pada Kamis, 10 Desember 2026, di Cepheus Park Randers, Randers.

AGF Aarhus dan FC Twente jarang bertemu dalam pertandingan kompetitif. Pertemuan terdahulu mereka yang paling menonjol terjadi beberapa dekade lalu dalam duel ketat dua leg di Liga Europa UEFA. Kedua tim kembali berhadapan pada fase liga Liga Konferensi UEFA 2026/27, dengan performa yang bertolak belakang menjelang pertandingan dalam jadwal musim dingin.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket AGF vs FC Twente, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan AGF vs FC Twente di Liga Konferensi dimulai?

AGF vs FC Twente berlangsung di Cepheus Park Randers, Randers, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 15.00 Cepheus Park Randers

Bagaimana cara membeli tiket AGF vs FC Twente di Liga Konferensi?

Berikut pilihan saluran penjualan dan pembelian tiket untuk pertandingan AGF vs FC Twente di Liga Konferensi:

1. Saluran resmi klub

Portal tiket resmi AGF (tuan rumah): Karena AGF menjadi tuan rumah, tiket dapat diperoleh langsung melalui platform tiket resmi AGF (billet.agf.dk). Tiket untuk pendukung tuan rumah dan sektor netral dikelola melalui saluran penjualan tiket standar klub.

Karena AGF menjadi tuan rumah, tiket dapat diperoleh langsung melalui platform tiket resmi AGF (billet.agf.dk). Tiket untuk pendukung tuan rumah dan sektor netral dikelola melalui saluran penjualan tiket standar klub. Sektor suporter tandang FC Twente: Bagi pendukung tim Belanda yang datang langsung, informasi dan alokasi tiket resmi dikoordinasikan melalui toko tiket dan saluran resmi FC Twente.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali tiket seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket AGF vs FC Twente di Liga Konferensi?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan AGF vs FC Twente di Liga Konferensi:

1. Saluran resmi klub

Sektor suporter tandang FC Twente: Seharga €20 .

Seharga . Sektor pendukung tuan rumah AGF: Biasanya berkisar antara sekitar €25 hingga €60.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi kategori termurah / tribun atas: €80 hingga €95

Kursi premium dan utama di sisi lapangan: €160 hingga €240

Paket layanan VIP dan eksekutif: €250 hingga €450+

AGF vs FC Twente di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa AGF vs FC Twente

AGF mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu hasil lainnya tidak tercantum dalam rangkaian tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas AC Horsens di Superleague, setelah sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Braga di Liga Konferensi. Kekalahan 2-0 dari Broendby IF pada awal rangkaian tersebut menjadi satu-satunya kekalahan mereka. AGF mencetak lima gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan itu.

FC Twente memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan sekali bermain imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Ajax di Eredivisie. Sebelumnya, mereka mengalahkan Pafos FC 3-1 di Liga Konferensi. Kemenangan telak Twente 9-0 atas Excelsior menjadi hasil paling menonjol dalam rangkaian itu. Mereka mencetak sembilan belas gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

AGF vs FC Twente: Rekor pertemuan terbaru

Tidak ada data pertemuan AGF dan FC Twente yang tersedia menjelang pertandingan ini.