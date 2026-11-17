AFC Bournemouth menjamu Viktoria Plzen pada Kamis, 10 Desember 2026 di Vitality Stadium, Bournemouth.

Pertandingan ini menjadi tonggak bersejarah karena AFC Bournemouth dan FC Viktoria Plzeň belum pernah bertemu di kompetisi Eropa. Karena kedua tim asal Inggris dan Ceko ini belum pernah saling berhadapan secara taktis, laga tersebut menjadi ujian menarik bagi kedalaman skuad mereka di pertengahan fase liga.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen di Liga Europa dimulai?

AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen akan dimulai di Vitality Stadium, Bournemouth, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 Vitality Stadium

Bagaimana cara membeli tiket AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen di Liga Europa?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Liga Europa AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs web resmi atau loket tiket AFC Bournemouth untuk alokasi tiket utama, penjualan prioritas bagi anggota, dan paket hospitality resmi.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen di Liga Europa?

Berikut perincian harga tiket untuk pertandingan Liga Europa AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk standar dari penjualan utama: €35 hingga €60.

Paket hospitality resmi klub: €120 hingga €250+.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket masuk umum di sisi pendek stadion atau tribune tingkat bawah: €465 hingga €480.

Kursi di sisi panjang stadion dan dengan pandangan dari tengah: €530 hingga €800+.

AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen

Bournemouth datang dengan performa gemilang setelah memenangi kelima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan catatan lima kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tanpa kekalahan. Pada laga terakhir, mereka menang 2-1 atas Ipswich Town di Liga Primer Inggris, setelah sebelumnya menang 3-1 di kandang Sparta Prague dalam Liga Europa. Dalam lima pertandingan itu, Bournemouth mencetak 11 gol dan hanya kebobolan satu gol, serta mencatatkan empat laga tanpa kebobolan.

Viktoria Plzen mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Sparta Prague di Liga Utama Ceko. Mereka juga menang 1-0 atas Lillestroem di Liga Europa. Plzen mencetak 12 gol dalam lima laga tersebut, tetapi juga kebobolan empat gol. Catatan itu menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak banyak gol, meski masih memiliki sejumlah kelemahan di lini pertahanan.

AFC Bournemouth vs Viktoria Plzen: Rekor pertemuan terkini

Tidak tersedia data pertemuan AFC Bournemouth dan Viktoria Plzen dari lima pertemuan terakhir mereka. Pertandingan ini akan memberikan gambaran awal tentang kekuatan kedua klub saat berhadapan di level ini.