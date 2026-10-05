Cara mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Sunderland: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

AFC Bournemouth akan menghadapi Sunderland pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Vitality Stadium, Bournemouth.

Di kompetisi kasta tertinggi, kedua tim memiliki rekor yang seimbang, dengan sama-sama meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam enam pertemuan di Premier League. Pada pertemuan terbaru mereka pada 28 Februari 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga sengit di Vitality Stadium, dengan Evanilson menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Eliezer Mayenda.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Sunderland, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off AFC Bournemouth vs Sunderland di Premier League?

AFC Bournemouth vs Sunderland akan kick-off di Vitality Stadium, Bournemouth, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 7 18 Okt 2026 - 09.00 Vitality Stadium

Cara membeli tiket AFC Bournemouth vs Sunderland di Premier League

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Sunderland, pilihan Anda bergantung pada apakah Anda ingin duduk di tribune tuan rumah (Vitality Stadium, Bournemouth) atau tribune tim tamu:

1. Suporter tuan rumah (tribune AFC Bournemouth)

Portal tiket resmi: Daftarkan akun di portal tiket resmi AFC Bournemouth.

Sistem Cherries Points: Bournemouth mengalokasikan tiket hari pertandingan dengan skema poin loyalitas bernama Cherries Points. Prioritas diberikan kepada pemegang tiket musiman dan suporter yang telah mengumpulkan poin dari kehadiran di pertandingan sebelumnya.

Penjualan umum: Karena kapasitas Vitality Stadium lebih kecil, laga dengan permintaan tinggi jarang mencapai tahap penjualan umum. Namun, jika tiket masih tersisa setelah fase prioritas, tiket akan dibuka untuk pemegang akun dengan sistem siapa cepat dia dapat.

2. Suporter tim tamu (tribune Sunderland AFC)

Alokasi resmi tim tamu: Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu, Anda harus membeli langsung melalui situs tiket resmi Sunderland AFC.

Prioritas Black Cat Points: Alokasi tim tamu diprioritaskan secara ketat untuk pemegang kartu musiman Sunderland dan suporter dengan Black Cat Points tinggi. Tiket untuk laga tandang jarang tersedia untuk publik umum.

3. Platform tiket sekunder:

Platform tiket sekunder seperti StubHub kerap memiliki kursi yang dijual kembali jika tiket resmi habis terjual, meski harganya bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket AFC Bournemouth vs Sunderland di Premier League?

Harga tiket untuk pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Sunderland bergantung pada kategori tempat duduk, sektor suporter, dan jalur pembelian.

1. Harga tiket resmi sesuai nominal

Suporter tuan rumah (tribune Bournemouth):

Dewasa: £33 hingga £55 (bervariasi menurut kategori pertandingan dan tribune stadion) Konsesi (lansia 65+ / mahasiswa penuh waktu): £20 hingga £34 Junior (di bawah 16 tahun / di bawah 21 tahun): £8 hingga £18

Suporter tim tamu (sektor Sunderland):

Dewasa: Dibatasi maksimal £30 sesuai regulasi Premier League untuk suporter tandang Konsesi & junior: £16 hingga £29



2. Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Karena permintaan untuk pertandingan Premier League tinggi, tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub diperdagangkan dengan harga pasar dinamis yang digerakkan oleh pasokan:

Penjualan kembali umum: Harga biasanya berkisar dari £120 hingga £220+ tergantung pada permintaan menjelang hari pertandingan.

Paket hospitality: Paket kursi eksekutif dan opsi bersantap pada hari pertandingan umumnya dimulai dari sekitar £250 hingga £450+ per orang.

AFC Bournemouth vs Sunderland di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AFC Bournemouth vs Sunderland

Bournemouth memasuki laga ini dengan catatan W1 D2 L2 dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan telak 4-0 atas Lincoln City di Carabao Cup, sementara pertandingan Premier League terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Newcastle United. Bournemouth juga bermain imbang 1-1 di markas Everton dan kalah 2-1 dari Manchester City di liga pada awal musim ini. Dalam lima pertandingan tersebut, Bournemouth telah mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol, meski mereka masih belum meraih kemenangan di Premier League musim ini.

Sunderland datang dengan catatan W3 D1 L1 dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Hull City di Carabao Cup, dan mereka bermain imbang 1-1 di markas Brentford pada laga Premier League sebelumnya. Kemenangan 1-0 atas Fulham pada awal musim menunjukkan bahwa tim asuhan Le Bris mampu meraih hasil di laga tandang. Sunderland telah mencetak enam gol dan kebobolan empat gol dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

AFC Bournemouth vs Sunderland: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Premier League pada 28 Februari 2026, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 di Vitality Stadium. Sebelumnya, Sunderland menang 3-2 di kandang melawan Bournemouth pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, rekor head-to-head menunjukkan dua kemenangan Sunderland, satu kemenangan Bournemouth, dan dua hasil imbang.