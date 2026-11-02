AFC Bournemouth menjamu Nottingham Forest pada Sabtu, 21 November 2026, di Vitality Stadium, Bournemouth.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 24 Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di City Ground. Morgan Gibbs-White mencetak gol untuk Forest, sedangkan Marcus Tavernier menyamakan kedudukan untuk Bournemouth. Pada pertemuan sebelumnya di Liga Primer pada Oktober 2025, Bournemouth meraih kemenangan meyakinkan 2-0 saat bertandang ke markas Forest.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Nottingham Forest, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer AFC Bournemouth vs Nottingham Forest dimulai?

Pertandingan AFC Bournemouth vs Nottingham Forest dimulai pada Sabtu, 21 November 2026, di Vitality Stadium, Bournemouth.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Vitality Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Liga Primer AFC Bournemouth vs Nottingham Forest?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara AFC Bournemouth dan Nottingham Forest F.C.:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya adalah melalui portal tiket resmi AFC Bournemouth (jika Anda duduk di tribune tuan rumah) atau Nottingham Forest F.C. (untuk jatah tribune tim tamu). Tiket ini biasanya dirilis secara bertahap, dengan anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat prioritas sebelum penjualan umum atau melalui undian.

2. Bursa tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis terjual, tiket kategori umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Primer AFC Bournemouth vs Nottingham Forest?

Berikut perincian pilihan tiket dan harga untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara AFC Bournemouth dan Nottingham Forest:

1. Saluran resmi klub

Harga resmi tiket kategori umum: Tiket standar pertandingan yang dibeli langsung melalui portal resmi klub biasanya berkisar antara £30 hingga £60 , bergantung pada kategori tempat duduk, kategori usia, dan klasifikasi pertandingan.

Tiket standar pertandingan yang dibeli langsung melalui portal resmi klub biasanya berkisar antara , bergantung pada kategori tempat duduk, kategori usia, dan klasifikasi pertandingan. Paket hospitality resmi: Paket hospitality langsung dari klub lebih mahal, umumnya mulai sekitar £150 hingga lebih dari £300 per orang, mencakup tempat duduk premium, akses ke lounge, dan fasilitas bersantap.

2. Bursa tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk di sisi belakang gawang: Mulai sekitar £170 hingga £200 per tiket.

Mulai sekitar per tiket. Tempat duduk di sisi panjang lapangan: Tempat duduk standar di sepanjang sisi lapangan biasanya berkisar antara £210 hingga £260 per tiket.

Tempat duduk standar di sepanjang sisi lapangan biasanya berkisar antara per tiket. Penjualan kembali paket hospitality premium/VIP: Paket VIP kelas atas dan pilihan paket khusus dapat mencapai £590 hingga lebih dari £2.300 per tiket, bergantung pada penjual dan fasilitas yang disertakan.

AFC Bournemouth vs Nottingham Forest di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa AFC Bournemouth vs Nottingham Forest

Bournemouth mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland di Liga Primer, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Sturm Graz di Liga Europa. Dalam lima pertandingan tersebut, Bournemouth mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali. Dua kekalahan mereka terjadi saat takluk 5-1 dari Chelsea dan 1-0 dari Liverpool.

Nottingham Forest meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Arsenal, setelah sebelumnya kalah dari Crystal Palace dan Coventry City di Liga Primer. Satu-satunya kemenangan Forest diraih saat bertandang ke markas Aston Villa dengan skor 2-1. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali.

AFC Bournemouth vs Nottingham Forest: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan kedua klub berlangsung ketat dalam beberapa musim terakhir. Pertemuan terbaru berakhir 1-1 saat Forest menjamu Bournemouth pada Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Liga Primer, tidak ada tim yang mampu menunjukkan dominasi jelas. Bournemouth mencatat kemenangan dengan selisih gol lebih besar, termasuk kemenangan 5-0 di Vitality Stadium pada Januari 2025 dan kemenangan kandang 2-0 pada Oktober 2025, sementara dua dari lima pertandingan berakhir imbang.