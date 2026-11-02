AFC Bournemouth menjamu Nottingham Forest pada Sabtu, 21 November 2026 di Vitality Stadium, Bournemouth.

Dalam pertemuan terakhir pada 24 Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di City Ground. Morgan Gibbs-White mencetak gol untuk Forest, sementara Marcus Tavernier menyamakan kedudukan untuk Bournemouth. Pada pertemuan sebelumnya di Premier League pada Oktober 2025, Bournemouth meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di kandang Forest.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan AFC Bournemouth vs Nottingham Forest di Premier League dimulai?

Pertandingan AFC Bournemouth vs Nottingham Forest dimulai pada Sabtu, 21 November 2026 di Vitality Stadium, Bournemouth.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Vitality Stadium

Bagaimana cara membeli tiket AFC Bournemouth vs Nottingham Forest di Premier League?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara AFC Bournemouth dan Nottingham Forest F.C.:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya adalah melalui portal penjualan tiket resmi AFC Bournemouth (jika Anda duduk di tribune tuan rumah) atau Nottingham Forest F.C. (untuk jatah tribune tim tamu). Tiket ini biasanya dirilis secara bertahap, dengan anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat prioritas sebelum penjualan umum atau melalui undian.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Premier League mendatang ketika jatah tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket AFC Bournemouth vs Nottingham Forest di Premier League?

Berikut perincian pilihan tiket dan harganya untuk pertandingan Premier League mendatang antara AFC Bournemouth dan Nottingham Forest:

1. Kanal resmi klub

Harga resmi tiket reguler: Tiket pertandingan standar yang dibeli langsung melalui portal resmi klub biasanya berkisar dari sekitar £30 hingga £60 , bergantung pada kategori tempat duduk, kelompok usia, dan kategori pertandingan.

Tiket pertandingan standar yang dibeli langsung melalui portal resmi klub biasanya berkisar dari sekitar , bergantung pada kategori tempat duduk, kelompok usia, dan kategori pertandingan. Paket hospitality resmi: Paket hospitality yang ditawarkan langsung oleh klub umumnya lebih mahal, mulai dari sekitar £150 hingga £300+ per orang, mencakup tempat duduk premium, akses ke lounge, dan fasilitas bersantap.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk di belakang gawang: Mulai dari sekitar £170 hingga £200 per tiket.

Mulai dari sekitar per tiket. Tempat duduk di sisi panjang lapangan: Tempat duduk reguler di sepanjang sisi lapangan biasanya berkisar dari £210 hingga £260 per tiket.

Tempat duduk reguler di sepanjang sisi lapangan biasanya berkisar dari per tiket. Penjualan kembali paket hospitality premium/VIP: Paket VIP kelas atas dan pilihan paket khusus dapat mencapai £590 hingga £2.300+ per tiket, bergantung pada penjual dan fasilitas yang disertakan.

AFC Bournemouth vs Nottingham Forest di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AFC Bournemouth vs Nottingham Forest

Bournemouth mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland di Premier League, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Sturm Graz di Liga Europa. Dalam lima pertandingan tersebut, Bournemouth mencetak tujuh gol dan kebobolan enam. Dua kekalahan mereka terjadi saat takluk 5-1 dari Chelsea dan 1-0 dari Liverpool.

Nottingham Forest meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya, serta menelan tiga kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Arsenal, setelah sebelumnya kalah dari Crystal Palace dan Coventry City di Premier League. Satu-satunya kemenangan Forest diraih saat bertandang ke markas Aston Villa dengan skor 2-1. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak tiga gol dan kebobolan enam.

AFC Bournemouth vs Nottingham Forest: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan kedua klub berlangsung ketat dalam beberapa musim terakhir. Pertemuan terkini berakhir 1-1 saat Forest menjamu Bournemouth pada Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, belum ada tim yang menunjukkan dominasi jelas. Bournemouth mencatatkan kemenangan dengan selisih gol lebih besar dalam rangkaian pertemuan itu, termasuk kemenangan 5-0 di Vitality Stadium pada Januari 2025 dan kemenangan kandang 2-0 pada Oktober 2025, sementara dua dari lima pertandingan berakhir imbang.