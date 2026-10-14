AFC Bournemouth menjamu Leeds United pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Vitality Stadium, Bournemouth.

Pertemuan kompetitif kedua tim sebelumnya kerap menghasilkan skor ketat, termasuk sejumlah hasil imbang yang berlangsung sengit dalam beberapa musim terakhir. Bournemouth akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang di pesisir selatan, sementara Leeds mengincar poin tandang penting di kompetisi ini.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga AFC Bournemouth vs Leeds United di Premier League dimulai?

AFC Bournemouth menghadapi Leeds United di Vitality Stadium, Bournemouth, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 11.00 Vitality Stadium

Bagaimana cara membeli tiket AFC Bournemouth vs Leeds United di Premier League?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara AFC Bournemouth dan Leeds United:

1. Kanal resmi klub

Suporter tuan rumah dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi AFC Bournemouth, sedangkan suporter tim tamu dapat membelinya melalui kanal resmi Leeds United. Perlu diperhatikan bahwa ketersediaan tiket biasanya bergantung pada sistem poin prioritas atau keanggotaan klub, karena tiket pertandingan Premier League di Vitality Stadium cepat habis.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket AFC Bournemouth vs Leeds United di Premier League?

Untuk pertandingan Premier League mendatang antara AFC Bournemouth dan Leeds United, harga tiket bervariasi menurut platform, kategori tempat duduk, dan permintaan:

1. Kanal resmi klub

Tiket pertandingan standar untuk dewasa: Harga resmi tiket kategori umum di klub seperti Bournemouth biasanya berkisar antara £43 hingga £61 untuk tempat duduk standar.

Batas harga tiket suporter tim tamu: Berdasarkan aturan Premier League, harga tiket bagi suporter tim tamu dibatasi secara ketat hingga maksimal £30 per tiket dewasa.

Harga khusus dan diskon bagi kelompok usia muda: Kanal resmi menawarkan harga tiket yang lebih rendah bagi anak-anak, dewasa muda, lansia, dan suporter penyandang disabilitas. Harganya dapat berbeda sesuai dengan skema harga masing-masing klub.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombomenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Platform tiket sekunder: Harga tiket yang tersedia biasanya mulai dari sekitar £430 hingga £480 untuk tempat duduk standar, dengan harga rata-rata yang sering kali jauh lebih tinggi akibat tingginya permintaan.

AFC Bournemouth vs Leeds United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa AFC Bournemouth dan Leeds United

Bournemouth menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir di semua kompetisi: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Tim asuhan Rose mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam periode tersebut, termasuk saat kalah 0-1 di kandang dari Liverpool dalam laga Premier League terbarunya. Hasil imbang 2-2 melawan Brentford dan 2-2 di markas Newcastle menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim mapan, meski kesulitan mempertahankan keunggulan.

Leeds tampil lebih stabil, meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan telak 4-1 atas Newcastle di Premier League, meski kekalahan 6-3 dari Chelsea di Carabao Cup memperlihatkan kelemahan pertahanan mereka dalam pertandingan piala. Tim asuhan Farke bermain imbang dalam dua laga liga terbarunya, termasuk mencatatkan nirbobol saat bermain 0-0 di markas Crystal Palace.

AFC Bournemouth vs Leeds United: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir 2-2 di Vitality Stadium pada April 2026, sama seperti hasil 2-2 saat Leeds menjamu Bournemouth pada September 2025. Dalam empat pertemuan terakhir kedua tim di Premier League, tidak satu pun berhasil menang: keempat laga berakhir imbang atau dimenangi tim tamu. Kemenangan kandang Bournemouth 4-1 pada April 2023 tetap menjadi hasil paling menonjol dalam riwayat pertemuan terkini.