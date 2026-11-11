AFC Bournemouth menjamu Hull City pada Sabtu, 5 Desember 2026, di Vitality Stadium, Bournemouth.

AFC Bournemouth dan Hull City telah menempuh perjalanan kompetitif yang berbeda, termasuk pertemuan di Premier League sebelumnya, seperti kemenangan kandang 6-1 Bournemouth pada Oktober 2016. Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Januari 2022 dalam pertandingan Championship di Vitality Stadium, ketika Hull City menang tipis 1-0.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City dimulai?

Pertandingan AFC Bournemouth vs Hull City dimulai di Vitality Stadium, Bournemouth, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Premier League - Pekan 14 5 Des 2026 - 10.00 Vitality Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pilihan paling langsung dan tepercaya adalah membeli tiket melalui portal tiket resmi AFC Bournemouth atau Hull City, bergantung pada status keanggotaan, poin loyalitas, atau ketersediaan dalam penjualan umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kursi di bagian tengah tribune utama: £51 untuk dewasa (ditambah biaya administrasi standar £2).

untuk dewasa (ditambah biaya administrasi standar £2). Tiket kategori umum / tribune lain (kategori standar): Biasanya berkisar dari £30 hingga £48.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi di sisi belakang gawang dan tiket kategori umum yang dijual kembali: Mulai sekitar £150 .

Mulai sekitar . Kursi di sisi samping lapangan dan kursi premium yang dijual kembali: Kerap berkisar antara £195 dan £334+.

AFC Bournemouth vs Hull City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AFC Bournemouth vs Hull City

Bournemouth memenangi kelima pertandingan kompetitif terakhirnya dan tidak kebobolan dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Leeds United di Premier League. Dalam rangkaian itu, mereka juga mengalahkan AC Milan 3-0 di Liga Europa dan Aston Villa 3-0 di Carabao Cup. Bournemouth mencetak sepuluh gol dan mencatatkan lima clean sheet beruntun dalam lima pertandingan tersebut.

Hull City mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Premier League, tanpa kemenangan dalam periode tersebut. Hasil terakhir mereka adalah imbang 2-2 melawan Ipswich Town, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Brentford. Kekalahan dari Fulham dan Newcastle United mengawali dan mengakhiri periode sulit bagi Hull City, yang mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

AFC Bournemouth vs Hull City: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2022, ketika Hull City mengalahkan Bournemouth 1-0 dalam pertandingan Championship di Vitality Stadium. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Bournemouth dan Hull sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang. Namun, hasil paling mencolok dalam rangkaian pertemuan itu adalah kemenangan kandang Bournemouth 6-1 pada Oktober 2016, ketika kedua tim sebelumnya sama-sama berlaga di Premier League.