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Cara mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Hull City: Harga tiket Premier League, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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AFC Bournemouth
Hull City
Premier League

AFC Bournemouth menghadapi Hull City di Liga Primer. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

AFC Bournemouth menjamu Hull City pada Sabtu, 5 Desember 2026, di Vitality Stadium, Bournemouth.

AFC Bournemouth dan Hull City telah menempuh perjalanan kompetitif yang berbeda, termasuk pertemuan di Premier League sebelumnya, seperti kemenangan kandang 6-1 Bournemouth pada Oktober 2016. Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Januari 2022 dalam pertandingan Championship di Vitality Stadium, ketika Hull City menang tipis 1-0.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City dimulai?

Pertandingan AFC Bournemouth vs Hull City dimulai di Vitality Stadium, Bournemouth, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

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Premier League - Pekan 14
Vitality Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Pilihan paling langsung dan tepercaya adalah membeli tiket melalui portal tiket resmi AFC Bournemouth atau Hull City, bergantung pada status keanggotaan, poin loyalitas, atau ketersediaan dalam penjualan umum.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League AFC Bournemouth vs Hull City mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Kursi di bagian tengah tribune utama: £51 untuk dewasa (ditambah biaya administrasi standar £2).
  • Tiket kategori umum / tribune lain (kategori standar): Biasanya berkisar dari £30 hingga £48.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Kursi di sisi belakang gawang dan tiket kategori umum yang dijual kembali: Mulai sekitar £150.
  • Kursi di sisi samping lapangan dan kursi premium yang dijual kembali: Kerap berkisar antara £195 dan £334+.

AFC Bournemouth vs Hull City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AFC Bournemouth vs Hull City

Bournemouth memenangi kelima pertandingan kompetitif terakhirnya dan tidak kebobolan dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Leeds United di Premier League. Dalam rangkaian itu, mereka juga mengalahkan AC Milan 3-0 di Liga Europa dan Aston Villa 3-0 di Carabao Cup. Bournemouth mencetak sepuluh gol dan mencatatkan lima clean sheet beruntun dalam lima pertandingan tersebut.

Hull City mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Premier League, tanpa kemenangan dalam periode tersebut. Hasil terakhir mereka adalah imbang 2-2 melawan Ipswich Town, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Brentford. Kekalahan dari Fulham dan Newcastle United mengawali dan mengakhiri periode sulit bagi Hull City, yang mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

BOU

BOU - Performa

MUN
M0-3
AVL
M3-0
LEE
M2-0
SPP
M1-3
IPS
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
HUL

HUL - Performa

EVE
S2-2
FUL
K1-0
BRE
S1-1
IPS
S2-2
ARS
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

AFC Bournemouth vs Hull City: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2022, ketika Hull City mengalahkan Bournemouth 1-0 dalam pertandingan Championship di Vitality Stadium. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Bournemouth dan Hull sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang. Namun, hasil paling mencolok dalam rangkaian pertemuan itu adalah kemenangan kandang Bournemouth 6-1 pada Oktober 2016, ketika kedua tim sebelumnya sama-sama berlaga di Premier League.

Head to Head

AFC BournemouthSeriHull City
1
1
3
Championship
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FT
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
6
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FT
League One
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Hull City badge
Hull City
HUL
4
FT
7Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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