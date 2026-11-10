AFC Bournemouth menjamu Brighton & Hove Albion pada Rabu, 2 Desember 2026, di Vitality Stadium, Bournemouth.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di American Express Stadium pada 19 Januari 2026 dan berakhir imbang 1-1 dalam laga yang berlangsung ketat. Sebelum itu, Bournemouth meraih kemenangan tipis 2-1 atas Brighton di Vitality Stadium pada September 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer dimulai?

Pertandingan AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion dimulai di Vitality Stadium, Bournemouth, pada Rabu, 2 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 2 Des 2026 - 15.15 Vitality Stadium

Bagaimana cara membeli tiket AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi AFC Bournemouth (untuk laga kandang di Vitality Stadium) atau Brighton & Hove Albion (untuk alokasi tiket tim tamu), bergantung pada tingkat keanggotaan, poin loyalitas, dan ketersediaan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara AFC Bournemouth dan Brighton & Hove Albion:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler: Biasanya berkisar dari sekitar £30 hingga £65 .

Biasanya berkisar dari sekitar . Paket layanan premium: Berkisar dari sekitar £150 hingga lebih dari £300.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal / minimum tiket yang dijual kembali: Mulai dari sekitar £136 .

Mulai dari sekitar . Harga rata-rata di pasar: Kursi standar rata-rata berada di kisaran £125 hingga £208 .

Kursi standar rata-rata berada di kisaran . Tiket VIP & premium yang dijual kembali: Sering kali melampaui £600.

AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion

Bournemouth menghadapi pertandingan ini setelah memenangi empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Bournemouth menang 3-0 atas Manchester United di Liga Primer. Dalam rentang tersebut, Bournemouth juga mengalahkan AC Milan 3-0 di Liga Europa. Bournemouth mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga itu, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 1-5 dari Chelsea di Liga Primer.

Brighton mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kekalahan 0-2 di Anfield pada Minggu, yang mengakhiri rentetan tiga kemenangan beruntun. Penampilan terbaik Brighton dalam rentang tersebut adalah kemenangan telak 5-0 atas Crystal Palace. Brighton juga menang 2-0 di kandang Sunderland, bermain imbang 0-0 dengan Jablonec di Conference League, dan mencatatkan empat laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan itu sebelum kebobolan dua gol dari Liverpool.

AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 di kandang Brighton dalam pertandingan Liga Primer pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor kedua tim berimbang: Brighton menang dua kali, Bournemouth menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Kemenangan kandang terbaru Bournemouth atas Brighton terjadi pada September 2025 dengan skor 2-1 di Vitality Stadium.